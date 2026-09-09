Μαρινάκης για Σαμαρά: «Καμία απολύτως πιθανότητα συγκυβέρνησης – Αναπόφευκτη η διαγραφή του»

Κατηγορηματικά απέκλεισε ο Παύλος Μαρινάκης οποιοδήποτε ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι η μεταξύ τους διαφωνία είναι πολιτική και αφορά κυρίως την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Μιλώντας στο MEGA Radio, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε ακόμη στην ακρίβεια και την πορεία των εισοδημάτων, στα ελληνοτουρκικά, στα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών, στον Αλέξη Τσίπρα, στην Ακροδεξιά και στην υπόθεση των υποκλοπών.

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«Καμία απολύτως πιθανότητα συνεργασίας με τον Σαμαρά»

Ερωτηθείς εάν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε «καμία απολύτως», υποστηρίζοντας ότι οι διαφορές με τον πρώην πρωθυπουργό δεν είναι προσωπικές αλλά βαθιά πολιτικές.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην κριτική που έχει ασκήσει ο κ. Σαμαράς στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας:

«Ένας άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίζει “μειοδοτική” την πιο αποτελεσματική εξωτερική πολιτική της Μεταπολίτευσης δεν θα μπορούσε ποτέ να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με την κυβέρνηση αυτή, με το κόμμα αυτό».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι δεν μπορεί ένας πολιτικός να χαρακτηρίζει έναν υπουργό Εξωτερικών «προδότη» ή «μειοδότη» και ταυτόχρονα να εξετάζεται το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας μαζί του.

«Αναπόφευκτη εξέλιξη η διαγραφή του»

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία «αναπόφευκτη εξέλιξη», σημειώνοντας ότι οι τόνοι της αντιπαράθεσης δεν ανέβηκαν από την κυβερνητική πλευρά.

Υπογράμμισε, πάντως, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αμφισβητήσει την προσφορά του Αντώνη Σαμαρά κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας.

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Υπενθύμισε επίσης ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2023 και αναγνώρισε τη συμβολή του στο εκλογικό αποτέλεσμα.

«Δεν ακυρώνουμε την προσφορά κανενός, αλλά όταν επιλέγει κάποιος να μας επιτεθεί πολιτικά, δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια», ανέφερε.

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Απαντώντας στο σενάριο να θέσει ο κ. Σαμαράς ως όρο για μια συνεργασία την αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρωθυπουργία, επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τον πρώην πρωθυπουργό.

Στόχος της ΝΔ η αυτοδυναμία

Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις και τα σενάρια κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν υποτιμά τα ευρήματα των μετρήσεων.

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Εξέφρασε, ωστόσο, την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να καταγράψει καλύτερη εκλογική επίδοση, εφόσον εργαστεί περισσότερο και διατηρήσει χαμηλούς τόνους.

Ξεκαθάρισε ότι στόχος της ΝΔ παραμένει η αυτοδυναμία, την οποία χαρακτήρισε ως τη μόνη «καθαρή πρόταση διακυβέρνησης».

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Ερωτηθείς εάν το κόμμα θα αξιοποιήσει την πρώτη διερευνητική εντολή στην περίπτωση που αναδειχθεί πρώτο χωρίς αυτοδυναμία, απάντησε θετικά.

Όπως υποστήριξε, η χώρα πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση με βασικό κορμό το πρώτο κόμμα και πρωθυπουργό τον αρχηγό του, καθώς «τους πρωθυπουργούς βγάζουν οι πολίτες και όχι τα κλειστά γραφεία».

Απέκλεισε συγκυβέρνηση και με τον Αλέξη Τσίπρα

Ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε και το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχουν σημαντικές πολιτικές διαφορές.

Εστίασε κυρίως στην οικονομική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση δημιουργεί πρόσθετα δημόσια έσοδα χωρίς αύξηση του χρέους και των φορολογικών συντελεστών.

Παράλληλα, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι έχει επιλέξει να κινηθεί πολιτικά πιο κοντά στον χώρο που εκπροσωπεί ο πρώην πρωθυπουργός.

Μαρινάκης για ακρίβεια: «Αντικειμενικό δεδομένο»

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι η χώρα διανύει μία από τις πλέον επίμονες περιόδους ανόδου των τιμών, με τη μεγαλύτερη πίεση να ασκείται στα χαμηλότερα εισοδήματα και στη μεσαία τάξη.

Όπως είπε, η ελληνική οικονομία βελτιώνεται και τα εισοδήματα αυξάνονται, αλλά όχι με την ταχύτητα που απαιτούν οι ανάγκες των πολιτών.

Ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο σωρευτικός πληθωρισμός των τελευταίων ετών ξεπερνά το 20%, ενώ ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί περίπου κατά 31%.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι μέσοι όροι δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια την πραγματικότητα κάθε νοικοκυριού, καθώς αρκετοί πολίτες αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερες επιβαρύνσεις σε βασικές δαπάνες, όπως τα ενοίκια.

«Το πρόβλημα της ακρίβειας είναι αντικειμενικό δεδομένο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, παρότι δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, η αντιμετώπισή του είναι ευθύνη της κυβέρνησης.

«Οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι δημοσιονομικά εφικτές»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τα περιθώρια που δημιουργούνται από τα πρόσθετα κρατικά έσοδα και επιτρέπονται από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Αναφέρθηκε στις ενισχύσεις προς τους συνταξιούχους, παραδεχόμενος ότι δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των αναγκών, αλλά τόνισε ότι κάθε πρόσθετη παρέμβαση πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη.

Παράλληλα, έκανε λόγο για 91 μειώσεις φόρων που έχουν πραγματοποιηθεί ή προγραμματιστεί τα τελευταία επτά χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται παρά τη μείωση των συντελεστών, λόγω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, της ενίσχυσης των επενδύσεων και των εξαγωγών και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Για το 2027 ανέφερε ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσθετων παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισ. ευρώ, ενώ τα νέα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, μαζί με όσα είχαν ήδη δρομολογηθεί, προσεγγίζουν τα 1,25 δισ. ευρώ.

Οι έλεγχοι στην αγορά και τα πρόστιμα

Για τις τιμές στα ράφια, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται και ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως ανέφερε, οι έλεγχοι έχουν δείξει ότι περίπου μία στις δέκα επιχειρήσεις –και σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερες– δεν τηρεί τη νομοθεσία.

Διευκρίνισε ότι αυτό δεν σημαίνει πως όλα τα σούπερ μάρκετ ή οι επιχειρήσεις παρανομούν, αλλά ότι εντοπίζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβατικότητας στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις.

Ελληνοτουρκικά: «Καμία ένδειξη για θερμό επεισόδιο»

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα «ήρεμα νερά» δεν αποτελούν αυτοσκοπό της κυβέρνησης.

«Επιδίωξή μας είναι να υπάρχει διάλογος και ένα καλό κλίμα. Ο στόχος μας είναι η Ελλάδα να ισχυροποιείται», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιδίωξη σχέσεων καλής γειτονίας δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τις ελληνικές «κόκκινες γραμμές».

Επανέλαβε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει ως μοναδική διαφορά με την Τουρκία τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, η οποία πρέπει να επιλυθεί με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Αναφέρθηκε επίσης στις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με τα F-16, τα F-35, τα Rafale, τις Belharra και την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Ερωτηθείς εάν υπάρχει κίνδυνος διπλωματικού ή θερμού επεισοδίου, απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κυβέρνηση εφησυχάζει.

Τι είπε για Κασιδιάρη και Ακροδεξιά

Για το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ηλία Κασιδιάρη σε εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στην κρίση του Αρείου Πάγου.

Υπενθύμισε ότι έχει θεσπιστεί νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την απαγόρευση συμμετοχής ενός κόμματος, όταν ο πραγματικός, ο εν τοις πράγμασι ή ο τυπικός αρχηγός του έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα.

«Εγώ δεν είμαι ο δικαστής που θα αποφασίσει, ας αποφασίσει το δικαστήριο», σημείωσε.

Για την πολιτική αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς, υποστήριξε ότι η απάντηση πρέπει να δίνεται μέσα από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης.

Υποκλοπές: «Δεν θα πούμε στη Δικαιοσύνη τι θα κάνει»

Τέλος, για την υπόθεση των υποκλοπών, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν υποτιμά τη σοβαρότητά της, αλλά από τη στιγμή που βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης οι αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στους δικαστικούς λειτουργούς.

«Εμείς δεν θα πούμε στη Δικαιοσύνη τι θα κάνει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι δικαστικές αποφάσεις δεν μπορούν να υποκαθίστανται από τηλεοπτικές συζητήσεις ή κομματικά γραφεία.