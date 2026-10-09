Έφη Αχτσιόγλου: Γράφτηκε στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα μπροστά στην κάμερα – «Άντε και σε καλή μεριά»

Μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα έγινε η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία προχώρησε στην εγγραφή της μπροστά στην κάμερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο vidcast «Το λες;» του in.gr.

Η πρώην υπουργός Εργασίας, η οποία έχει αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά και έχει παραιτηθεί από τη βουλευτική της έδρα, ολοκλήρωσε τη διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του κόμματος, έπειτα από σχετική συζήτηση με τη δημοσιογράφο Ελένη Στεργίου.

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«Θα γραφτώ, ρε παιδιά» – Η εγγραφή μπροστά στην κάμερα

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συζήτηση στράφηκε στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και στην απόφαση της Έφης Αχτσιόγλου να το στηρίξει.

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν είχε ακόμη εγγραφεί στο κόμμα, η ίδια απάντησε χαμογελώντας:

«Θα γραφτώ, ρε παιδιά. Εντάξει, άμα αυτό είναι το θέμα, να μπω στην πλατφόρμα, να γραφτώ».

Η δημοσιογράφος τής έδωσε έναν φορητό υπολογιστή και η πρώην υπουργός προχώρησε εκείνη τη στιγμή στην εγγραφή της, επιλέγοντας ως τομέα ενδιαφέροντος την «Εργασία».

Μάλιστα, αναφέρθηκε με χιούμορ και στη «Θεοπούλα» από τη σειρά «Στο Παρά Πέντε», η οποία είχε εμφανιστεί σε βίντεο για την εγγραφή μελών στην ΕΛΑΣ.

«Σαν τη Θεοπούλα κι εγώ», σχολίασε η Έφη Αχτσιόγλου, προσθέτοντας: «Ορίστε, αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση».

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«Είμαι πολύ κατασταλαγμένη για το τι πρέπει να γίνει πολιτικά»

Η Έφη Αχτσιόγλου ξεκαθάρισε ότι στηρίζει το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι, όπως αποκάλυψε, δεν έχει προηγηθεί συνάντηση ή συνεννόηση μεταξύ τους.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη πια. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη για το τι πρέπει να γίνει πολιτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, εξήγησε ότι αρχικά σκόπευε να πραγματοποιήσει την εγγραφή της μέσω κάποιας κομματικής οργάνωσης στα δυτικά, όπου διατηρεί πολιτικές αναφορές και είχε εκλεγεί βουλευτής.

«Άντε και σε καλή μεριά»

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε χαλαρό κλίμα, με την Έφη Αχτσιόγλου να κλείνει την ηλεκτρονική πλατφόρμα και να σχολιάζει χαμογελώντας:

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«Άντε και σε καλή μεριά».

Η εγγραφή της επισημοποιεί τη συμμετοχή της στο νέο κόμμα, μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά.

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Ολόκληρη η συνέντευξη στο vidcast «Το λες;», στην οποία η πρώην υπουργός αναφέρεται στην πολιτική της διαδρομή, τις αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, αλλά και στη σχέση της με τον Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να προβληθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.