Τσίπρας: «Το μήνυμα έρχεται δυνατά από τη Γαλλία» – Στη Θεσσαλία με αιχμές κατά Μητσοτάκη

Στη Θεσσαλία θα βρεθεί τη Δευτέρα (19/10) και την Τρίτη (20/10) ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος προανήγγειλε μέσω των κοινωνικών δικτύων τη διήμερη περιοδεία του, με στάση και στον Βόλο.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συνδύασε την ανακοίνωση της επίσκεψής του με μια εκτενή πολιτική τοποθέτηση για τα προβλήματα της νέας γενιάς, τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία και την κατάσταση στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Daniel.

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Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας την για πολιτικές που, όπως υποστήριξε, εντείνουν τις κοινωνικές ανισότητες και περιορίζουν τις προοπτικές των νέων.

«Αλέξη, στον Βόλο πότε θα έρθεις;»

Αφορμή για την ανάρτηση στάθηκε το ερώτημα μιας νεαρής γυναίκας από τον Βόλο, η οποία απευθύνθηκε στον πρώην πρωθυπουργό με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κρήτη.

«Αλέξη, είδαμε ότι πήγες στην Κρήτη, στον Βόλο πότε θα έρθεις;», τον ρώτησε.

Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε επιβεβαιώνοντας ότι η πόλη της Μαγνησίας περιλαμβάνεται στους επόμενους σταθμούς του:

«Πρόθεσή μου είναι να γυρίσω όλη την Ελλάδα. Λίγη υπομονή, θα τα πούμε από κοντά. Δευτέρα και Τρίτη θα ‘μαι Θεσσαλία και η στάση στο Βόλο… έκλεισε».

Η αναφορά στις κινητοποιήσεις της Γαλλίας

Στη συνέχεια, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχής των νέων στην πολιτική και κοινωνική ζωή, συνδέοντας την τοποθέτησή του με τις κινητοποιήσεις που καταγράφονται στη Γαλλία.

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«Τιμή μου να με προσκαλούν νέα παιδιά στον τόπο τους», σημείωσε, ασκώντας παράλληλα κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές, οι οποίες, κατά την άποψή του, έχουν στερήσει από τη νέα γενιά τη δυνατότητα να ελπίζει και να ονειρεύεται.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

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«Η δύναμη της νιότης, η έμφυτη αντίδραση στην αδικία και τις ακραίες ανισότητες δεν φυλακίζεται, ψάχνει πάντα διέξοδο. Το μήνυμα έρχεται δυνατά από τη Γαλλία και όχι μόνο».

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι οι νέοι κινητοποιούνται απέναντι στην ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τις κοινωνικές ανισότητες, αποδίδοντας τα προβλήματα αυτά στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

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«Οι νέοι βγαίνουν μπροστά και ξεσηκώνουν την κοινωνία», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές οδηγούν τη νέα γενιά σε αδιέξοδο.

«Χαμένος είναι μόνο ο αγώνας που δεν δόθηκε»

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη κοινωνικής διεκδίκησης.

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«Χαμένος είναι μόνο ο αγώνας που δεν δόθηκε», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν την προσπάθεια για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Παράλληλα, έκανε απολογισμό της πρόσφατης περιοδείας του στην Κρήτη, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία πολύτιμη.

«Τίποτα και κανείς δεν υποκαθιστά την επαφή και τις ουσιαστικές συζητήσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας, τις αγωνίες και τις προσδοκίες με τους καθημερινούς κανονικούς ανθρώπους», σημείωσε.

Θεσσαλία: Αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές και κριτική για τον Daniel

Στο επίκεντρο της διήμερης περιοδείας θα βρεθούν οι συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel και τα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι παραγωγοί της Θεσσαλίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για μια περιοχή που έχει πληγεί σοβαρά από τις καταστροφές, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση αδιαφορία, καθυστερήσεις και εμπαιγμό.

Όπως προανήγγειλε, θα πραγματοποιήσει συζητήσεις με ανθρώπους της παραγωγής και της εργασίας, καθώς και αυτοψίες σε κατεστραμμένες καλλιέργειες και έργα υποδομής.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στην ανάγκη διαμόρφωσης συγκεκριμένων λύσεων και ενός σχεδίου για την ανάπτυξη του θεσσαλικού κάμπου.

«Η ουσιαστική αλλαγή δεν έρχεται ποτέ από τα πάνω»

Ο πρώην πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με αναφορά στη νέα κοινωνική συμφωνία που επιδιώκει να διαμορφώσει μέσα από την επαφή με τους πολίτες.

«Είπαμε “από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία”. Γιατί η ουσιαστική αλλαγή δεν έρχεται ποτέ από τα πάνω. Πάντα από τα κάτω ξεκινά και στο τέλος νικάει», ανέφερε.

Κλείνοντας, επιστράτευσε το χιούμορ, συνδέοντας την προηγούμενη περιοδεία του στην Κρήτη με την επικείμενη επίσκεψη στη Θεσσαλία:

«Τόπος ευλογημένος, που θα επισφραγίσουμε την νέα κοινωνική συμφωνία όχι με ρακή, αλλά με… τσίπουρο».