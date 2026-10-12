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Δύσκολες στιγμές για την Έλενα Ράπτη – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της σε ηλικία 80 ετών

Ο Δημήτρης Ράπτης υπήρξε καταξιωμένος επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης

Δύσκολες στιγμές για την Έλενα Ράπτη – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της σε ηλικία 80 ετών
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Δύσκολες στιγμές περνάει η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, μετά τον θάνατο του πατέρα της, Δημήτρη, σε ηλικία 80 ετών.

Ο Δημήτρης Ράπτης υπήρξε καταξιωμένος επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης, με μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή και σημαντική παρουσία στην οικονομική ζωή της πόλης. Διατηρούσε στενή προσωπική φιλία με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, με τον οποίο τον συνέδεαν δεσμοί πολλών ετών.

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Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 11:00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Δεξιάς στη Θεσσαλονίκη.

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