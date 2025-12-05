Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια: Στο Telekom Center Athens ο Ανδρουλάκης
Δίπλα για μια ακόμη φορά στην αγαπημένη του ομάδα
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε για μια ακόμη φορά στο γήπεδο του «τριφυλλιού» προκειμένου να παρακολουθήσει αγώνα της αγαπημένης του ομάδας που στηρίζει όποτε οι υποχρεώσεις του το επιτρέπουν.
