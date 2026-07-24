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Όλγα Κεφαλογιάννη: Συγκινεί το μήνυμά της για τη θεία της, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, 3 χρόνια μετά τον θάνατό της

"Έκανε την αγάπη πράξη και την προσφορά έργο ζωής"

Όλγα Κεφαλογιάννη: Συγκινεί το μήνυμά της για τη θεία της, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, 3 χρόνια μετά τον θάνατό της
Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO
DEBATER NEWSROOM

Η Όλγα Κεφαλογιάννη έκανε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση για την θεία της, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, καθώς σήμερα συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τον θάνατό της. Η Υπουργός Τουρισμού θέλησε με αυτό τον τρόπο να εκφράσει γι άλλη μια φορά την αγάπη προς το πρόσωπό της, ενώ παράλληλα επεσήμανε ότι συνεχίζει να παραμένει «παρούσα» λόγω του έργου που έχει αφήσει πίσω της.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτηση:

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Τρία χρόνια χωρίς τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Ο χρόνος περνά, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που παραμένουν παρόντες. Στις μνήμες μας, στις αξίες που μας μετέδωσαν, στον τρόπο που μας έμαθαν να νοιαζόμαστε για τους άλλους.

Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη έκανε την αγάπη πράξη και την προσφορά έργο ζωής. Για εμένα, ήταν ένα αγαπημένο πρόσωπο της ευρύτερης οικογένειας μου. Ένα σταθερό σημείο αναφοράς για το ήθος, τη γενναιοδωρία και την ανθρωπιά της.

Τρία χρόνια μετά, μας λείπει. Τη θυμάμαι με αγάπη και ευγνωμοσύνη. Και νιώθω πως παραμένει κοντά μας, μέσα από το μεγάλο έργο της, μέσα από όλα όσα άφησε πίσω της”, έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Όλγα Κεφαλογιάννη.

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