Μητσοτάκης για Παύλο Μπακογιάννη: “Η στάση σου επαναστατική – Η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας”

Σε ανάρτηση για τον Παύλο Μπακογιάννη, με αφορμή τη συμπλήρωση 36 ετών από τη δολοφονία του από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη», προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανάρτησε μια φωτογραφία μαζί με τον Παύλο Μπακογιάννη και έγραψε, μεταξύ άλλων: «Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας».

Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Την μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης. Την αλήθεια ως πράξη θάρρους. 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας. pic.twitter.com/LBHoOyYVji— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) September 26, 2025

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

