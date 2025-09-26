Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Μητσοτάκης για Παύλο Μπακογιάννη: “Η στάση σου επαναστατική – Η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας”

Με αφορμή την επέτειο των 36 χρόνων από την δολοφονία του

Μητσοτάκης για Παύλο Μπακογιάννη: “Η στάση σου επαναστατική – Η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας”
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:28

Σε ανάρτηση για τον Παύλο Μπακογιάννη, με αφορμή τη συμπλήρωση 36 ετών από τη δολοφονία του από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη», προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανάρτησε μια φωτογραφία μαζί με τον Παύλο Μπακογιάννη και έγραψε, μεταξύ άλλων: «Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Την μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης. Την αλήθεια ως πράξη θάρρους. 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας».

