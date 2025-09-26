Σήμερα το απόγευμα η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του OHE – Ποια μηνύματα θα εκπέμψει

Στραμμένα στην ομιλία που θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα εκπέμψει μηνύματα με εθνικό και γεωπολιτικό πρόσημο.

Η ομιλία του πρωθυπουργού είναι προγραμματισμένη περίπου για τις 18:00 (ώρα Ελλάδος) και αναμένεται να αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή που μαστίζεται από γεωπολιτικές εντάσεις.

Μάλιστα, με δεδομένο ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, θα ταχθεί σαφώς υπέρ του άμεσου τερματισμού των πολέμων.

Πριν από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο κ. Μητσοτάκης έχει προγραμματισμένες συναντήσεις υψηλού επιπέδου, με κυριότερες αυτή με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αλλά και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.

Με ενδιαφέρον αναμένεται και η συνέντευξη του πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Bloomberg, όπου θα παρουσιάσει το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης και τις οικονομικές προοπτικές της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε επαφές με κορυφαία στελέχη της Lockheed Martin, με την Ελλάδα να είναι εντός προγράμματος των μαχητικών stealth αλλά και της Exxon Mobil, η οποία μαζί με την Chevron έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για έρευνες στα ενεργειακά, ξαναγράφοντας τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.

Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Lockheed Martin, επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία και η ομαλή πρόοδος τόσο στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16, όσο και στο πρόγραμμα των F-35.

Επίσης, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε για πρώτη φορά τη νέα Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να έρθει στην Αθήνα έως το τέλος Οκτωβρίου.