Μήλος: Χειροπέδες σε 34χρονο για συστηματική διακίνηση κοκαΐνης

Στη σύλληψη ενός 34χρονου προχώρησαν την Τρίτη (14.07) οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, βάζοντας τέλος στη δράση του στον τομέα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο νησί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπορία ναρκωτικών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων.

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Το χρονικό της σύλληψης και η προσπάθεια διαφυγής

Η επιχείρηση στήθηκε μετά από μεθοδική αξιολόγηση πληροφοριών που έφτασαν στις τοπικές Αρχές.

Μόλις ο 34χρονος αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών και τον επικείμενο έλεγχο, επιχείρησε να διαφύγει αντιδρώντας βίαια, ωστόσο ακινητοποιήθηκε άμεσα από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, χρησιμοποιούσε το προσωπικό του αυτοκίνητο ως «κάλυψη» και μέσο για τη συστηματική μεταφορά και διακίνηση της κοκαΐνης.

Παράλληλα, απέκρυπτε τις ποσότητες των ναρκωτικών σε διάφορες «καβάτζες» στην ύπαιθρο, περιμετρικά της κατοικίας του.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα πλήρες «οπλοστάσιο» διακίνησης:

186,3 γραμμάρια κοκαΐνης

6.250 ευρώ

4 κινητά τηλέφωνα & 1 ζυγαριά ακριβείας

Χειρόγραφες σημειώσεις με αγοραπωλησίες & πλήθος υλικών συσκευασίας (dosing bags)

Το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο του δράστη

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου για τα περαιτέρω.