Μητσοτάκης για τον θάνατο της Μάρως Κοντού: “Θα τη θυμόμαστε με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη”

Τη θλίψη του για τη Μάρω Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σήμερα Τετάρτη 15/7, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για «μία σπουδαία κυρία της «Χρυσής Εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλλη γοητεία της».

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Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Μάρω Κοντού:

«Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρω Κοντού. Μια σπουδαία κυρία της «Χρυσής Εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλλη γοητεία της. Επί δεκαετίες υπηρέτησε την υποκριτική. Με την ίδια συνέπεια ωστόσο, συμμετείχε και στα κοινά, έχοντας διατελέσει βουλευτής της παράταξής μας όπως και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων. Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους».