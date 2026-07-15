Θερμοπύλες: Οριστικό λουκέτο στις 30 Σεπτεμβρίου για τη δομή μεταναστών – Σταδιακή εκκένωση από αύριο

Την πλήρη απενεργοποίηση και το οριστικό κλείσιμο της Ελεγχόμενης Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο στις Θερμοπύλες ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Η εγκατάσταση, η οποία λειτουργούσε στα Λουτρά Θερμοπυλών από το 2016, πρόκειται να σταματήσει τη λειτουργία της στα τέλη του ερχόμενου Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για τον εξορθολογισμό των προσφυγικών δομών της χώρας.

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Στις δηλώσεις του, ο υπουργός αποσαφήνισε το ακριβές χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας.

«Η συγκεκριμένη δομή (Θερμοπυλών) στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταστεί αδρανής. Θα υλοποιηθούν όλες οι νομοθετικές παρεμβάσεις που απαιτούνται, ενώ παράλληλα θα ολοκληρωθεί και το διοικητικό κλείσιμο της δομής. Στην πραγματικότητα, από την 1η Οκτωβρίου η δομή δεν θα λειτουργεί», ανέφερε. Δήλωση μου για το χρονοδιάγραμμα κλεισίματος της δομής μεταναστών στις Θερμοπύλες. Κομβική η συμβολή των βουλευτών της ΝΔ Χρήστου Σταικουρα, Γιάννη Οικονομου και Γιώργου Κοτρωνιά pic.twitter.com/Ug8TzSMTAL July 15, 2026

Σταδιακή εκκένωση από αύριο

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, η επιχείρηση εκκένωσης του χώρου θα πραγματοποιηθεί μεθοδικά και σε φάσεις, αποφεύγοντας την απότομη αποσυμφόρηση.

Οι πρώτες απομακρύνσεις φιλοξενουμένων είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν άμεσα, από αύριο κιόλας. Η σταδιακή μετακίνηση του πληθυσμού θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με στόχο την πλήρη εκκένωση της δομής έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως επιστέγασμα ενός πολυετούς θεσμικού αγώνα της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της Φθιώτιδας, ο οποίος είχε ενταθεί ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 2025, μετά τη μεταφορά νέων μεταναστών στις εν λόγω εγκαταστάσεις.

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Για το ζήτημα αυτό είχε προηγηθεί σειρά συναντήσεων του κ. Πλεύρη με τους βουλευτές Φθιώτιδας Χρήστο Σταϊκούρα, Γιάννη Οικονόμου και Γιώργο Κοτρωνιά, τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, καθώς και τον δήμαρχο Λαμιέων, Πανουργιά Παπαϊωάννου.

«Ασυμβίβαστη η δομή με τον ιστορικό χώρο»

Ο κ. Πλεύρης δεν παρέλειψε να σχολιάσει την επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας για τη δημιουργία της δομής το 2016, εκφράζοντας την πάγια αντίθεσή του.

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«Πάντα μου έκανε εντύπωση ότι στο σημείο όπου βρίσκεται ο ανδριάντας του Λεωνίδα, ένα ιστορικό σημείο για μας τους Έλληνες, είχε επιλεγεί να λειτουργεί δομή».

Ο υπουργός συμπλήρωσε παράλληλα πως «ο χώρος δεν εξυπηρετούσε πλέον τις ανάγκες μας», επισημαίνοντας ότι πλέον υπάρχει «σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε η δομή θα καταστεί αδρανής και θα αποδοθεί ουσιαστικά στους πολίτες».

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Ο ίδιος συνέδεσε την απόφαση αυτή με τη γενικότερη βελτίωση της εικόνας στο μεταναστευτικό, εξηγώντας ότι η σημαντική κάμψη των προσφυγικών ροών δίνει πλέον στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να αναδιαρθρώσει το δίκτυο των εγχώριων δομών, προσαρμόζοντάς το στις σύγχρονες ανάγκες.