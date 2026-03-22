Κυριάκος Μητσοτάκης: Το χιουμοριστικό σχόλιο σε βίντεο που «ανέβασε» πιτσιρικάς στο TikTok για τα μαλλιά του

Viral έχει γινεί στιγμή από βίντεο που ανέβασε μαθητής στο TikTok που ζητάει από τον κομμωτή να τον κουρέψει όπως τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ακούγοντας το αίτημα, ο κομμωτής αναρωτιέται στο βίντεο που «ανέβηκε» στο TikTok αν το στιλ που θέλει ο ανήλικος πελάτης είναι όντως του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Έτσι, ρωτά με έκπληξη αλλά και εύλογη απορία:

«Θέλεις του Κυριάκου Μητσοτάκη το κούρεμα; Του πρωθυπουργού της χώρας;».

«Ναι», αποκρίνεται με αμετακίνητη σιγουριά ο πιτσιρικάς!

«Αυτή η τσάντα εκεί δικιά σου είναι;», ρωτά με τη σειρά του και μία δόση απόγνωσης στο βλέμμα του ο κομμωτής.

«Ναι, γιατί;», του λέει ο μικρός.

«Άνοιξε λίγο να δω κάτι, δεν είμαι… αστυνομικός», είπε ο κομμωτής αλλά το αγόρι του «ρίχνει πόρτα…»!

– «Και γιατί θέλεις το κούρεμα του Κυριάκου;»

– «Επειδή έτσι το ξέρουν όλοι και είναι πολύ διάσημος»!

– «Χωρίστρα;»

– «Ναι, όλα, όλα, όλα!»

Το βίντεο δεν… γινόταν να μη σχολιάσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος έγραψε:

«Αναμένω το Part2 για να βαθμολογήσω!».