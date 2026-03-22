Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έρχεται πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό;
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το χιουμοριστικό σχόλιο σε βίντεο που «ανέβασε» πιτσιρικάς στο TikTok για τα μαλλιά του

"Θέλω το κούρεμα του πρωθυπουργού" είπε στον κομμωτή του ο πιτσιρίκας

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το χιουμοριστικό σχόλιο σε βίντεο που «ανέβασε» πιτσιρικάς στο TikTok για τα μαλλιά του
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Viral έχει γινεί στιγμή από βίντεο που ανέβασε μαθητής στο TikTok που ζητάει από τον κομμωτή να τον κουρέψει όπως τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ακούγοντας το αίτημα, ο κομμωτής αναρωτιέται στο βίντεο που «ανέβηκε» στο TikTok αν το στιλ που θέλει ο ανήλικος πελάτης είναι όντως του Κυριάκου Μητσοτάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, ρωτά με έκπληξη αλλά και εύλογη απορία:

«Θέλεις του Κυριάκου Μητσοτάκη το κούρεμα; Του πρωθυπουργού της χώρας;».

«Ναι», αποκρίνεται με αμετακίνητη σιγουριά ο πιτσιρικάς!

@gio.barber15 Οχι ένα απλό κούρεμα πρωθυπουργού.. 😑 Part 1 💈 #fry #barber #mitsotakis #giobarber #greece

«Αυτή η τσάντα εκεί δικιά σου είναι;», ρωτά με τη σειρά του και μία δόση απόγνωσης στο βλέμμα του ο κομμωτής.

 «Ναι, γιατί;», του λέει ο μικρός.

«Άνοιξε λίγο να δω κάτι, δεν είμαι… αστυνομικός», είπε ο κομμωτής αλλά το αγόρι του «ρίχνει πόρτα…»!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– «Και γιατί θέλεις το κούρεμα του Κυριάκου;»

– «Επειδή έτσι το ξέρουν όλοι και είναι πολύ διάσημος»!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– «Χωρίστρα;»

– «Ναι, όλα, όλα, όλα!»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βίντεο δεν… γινόταν να μη σχολιάσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος έγραψε:

«Αναμένω το Part2 για να βαθμολογήσω!».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ