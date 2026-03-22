Κυριάκος Μητσοτάκης: Το χιουμοριστικό σχόλιο σε βίντεο που «ανέβασε» πιτσιρικάς στο TikTok για τα μαλλιά του
"Θέλω το κούρεμα του πρωθυπουργού" είπε στον κομμωτή του ο πιτσιρίκας
Viral έχει γινεί στιγμή από βίντεο που ανέβασε μαθητής στο TikTok που ζητάει από τον κομμωτή να τον κουρέψει όπως τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ακούγοντας το αίτημα, ο κομμωτής αναρωτιέται στο βίντεο που «ανέβηκε» στο TikTok αν το στιλ που θέλει ο ανήλικος πελάτης είναι όντως του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Έτσι, ρωτά με έκπληξη αλλά και εύλογη απορία:
«Θέλεις του Κυριάκου Μητσοτάκη το κούρεμα; Του πρωθυπουργού της χώρας;».
«Ναι», αποκρίνεται με αμετακίνητη σιγουριά ο πιτσιρικάς!
«Αυτή η τσάντα εκεί δικιά σου είναι;», ρωτά με τη σειρά του και μία δόση απόγνωσης στο βλέμμα του ο κομμωτής.
«Ναι, γιατί;», του λέει ο μικρός.
«Άνοιξε λίγο να δω κάτι, δεν είμαι… αστυνομικός», είπε ο κομμωτής αλλά το αγόρι του «ρίχνει πόρτα…»!
– «Και γιατί θέλεις το κούρεμα του Κυριάκου;»
– «Επειδή έτσι το ξέρουν όλοι και είναι πολύ διάσημος»!
– «Χωρίστρα;»
– «Ναι, όλα, όλα, όλα!»
Το βίντεο δεν… γινόταν να μη σχολιάσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος έγραψε:
«Αναμένω το Part2 για να βαθμολογήσω!».
