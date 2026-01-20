Γιώργος Αμυράς: Η συγκινητική ιστορία με την πριγκίπισσα Ειρήνη σε ταβερνάκι στους Λειψούς – “Δεν τρώω τίποτα που να έχει γονείς ή μάτια”

Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από την ζωή η πριγκίπισσα Ειρήνη σκορπίζοντας θλίψη στην βασιλική οικογένεια της Ισπανίας και αφήνοντας πίσω ένα σημαντικό φιλανθρωπικό έργο.

Λίγες μέρες μετά την κηδεία της, απλές και όμορφες καθημερινές ιστορίες κάνουν την εμφάνιση τους για το μέλος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας με καταγωγή από την Ελλάδα. Η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης έγινε την Δευτέρα στη μητρόπολη Αθηνών ενώ η σορός της ενταφιάστηκε όπως ήταν και η επιθυμία της δίπλα στον αδερφό της τέως βασιλιά Κωνσταντίνο στο Τατόι

Ο πρώην υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, μοιράστηκε μέσα από τα σόσιαλ μίντια του, μία όμορφη ιστορία σε συνάντηση που είχε μαζί της στους Λειψούς.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Αμυρά

«Ένα περιστατικό με την πριγκίπισσα Ειρήνη στους Λειψούς.

Πριν από περίπου 5 χρόνια, ως υφυπουργός Περιβάλλοντος, συνόδευσα τη βασίλισσα Σοφία και την αδερφή της, πριγκίπισσα Ειρήνη, στους Λειψούς για να επισκεφθούμε το καταφύγιο θαλάσσιας ζωής του «Αρχιπελάγους», ώστε να δουν ιδίοις όμμασι την εκπληκτική δουλειά που κάνουν εκεί επιστήμονες και εθελοντές.

Η Βασιλική Οικογένεια της Ισπανίας υποστηρίζει με χορηγίες και δημοσιότητα το «Αρχιπέλαγος», οπότε είχαν έναν λόγο παραπάνω να ενδιαφέρονται.

Κάποια στιγμή, πήγαμε για φαγητό σε ένα ταβερνάκι πάνω στη θάλασσα, όλα κανονισμένα από τον φιλόξενο δήμαρχο του νησιού. Μετά τις σαλάτες, ήρθε η ώρα του κυρίως πιάτου με το μενού να έχει ψάρια, ζυμαρικά και κρέας.

Η βασίλισσα Σοφία, εξ αριστερών μου, ήταν ενθουσιασμένη με τις γεύσεις, αντιθέτως η πριγκίπισσα Ειρήνη, εκ δεξιών μου, φάνηκε ανήσυχη.

«Συμβαίνει κάτι;» ρώτησα… «Ναι» μου απάντησε… «Δεν τρώω τίποτα που να έχει γονείς ή μάτια!»… «Κανένα πρόβλημα!» της είπα και της πρόσφερα μια μακαρονάδα ορφανή, που μόλις μου είχαν σερβίρει.

Αυθόρμητη και ευαίσθητη για το περιβάλλον. Αυτή ήταν η πριγκίπισσα Ειρήνη».