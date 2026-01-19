Πριγκίπισσα Ειρήνη: Αυτή την ώρα το “αντίο” στη Μητρόπολη Αθηνών – Παρόντες Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος Ντε Γκρες (Εικόνες)

Το τελευταίο αντίο λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι στην πριγκίπισσα Ειρήνη, που άφησε την τελευταία της πνοή την περασμένη Πέμπτη 15/1 σε ηλικία 83 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία μελών της τέως βασιλικής οικογένειας.

Μάλιστα, τα ανίψια της, Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος ντε Γκρες συνόδευσαν τη σορό της στον Μητροπολιτικό Ναό για να αρχίσει η τελετή. NDPPHOTO

Το παρών στην κηδεία δίνουν, μεταξύ άλλων, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε Στ’ με τη σύζυγό του Λετίθια και τις κόρες τους, τη διάδοχο του θρόνου, πριγκίπισσα Λεονόρ και την ινφάντα Σοφία. Τη βρετανική βασιλική οικογένεια εκπροσωπεί ο σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας, και η λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον.



Απόντες είναι, αντίθετα, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς και η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, Μαρί Σαντάλ, λόγω πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης της μητέρας της στη Νέα Υόρκη.

Η άφιξη του Παύλου, του Νικόλαου και του Φίλιππου Ντε Γκρες:

Νωρίτερα, και για περίπου δύο ώρες, η σορός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι, όπου βρέθηκε πλήθος κόσμου για να την αποχαιρετήσει.

Σημειώνεται πως το φέρετρο με τη σορό της αδελφής του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου είναι καλυμμένο με την ελληνική σημαία.

Στη συνέχεια, θα γίνει η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης στο κτήμα Τατοΐου – σε κλειστό οικογενειακό κύκλο και δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη, όπως ήταν η επιθυμία της.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια της πριγκίπισσας Ειρήνης έχει ζητήσει, αντί στεφάνου, να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Οι Φίλιοι της Μουσικής ή σε κοινωφελή οργανισμό της επιλογής του καθενός.

Στην Αθήνα ταξίδεψαν η βασίλισσα Σοφία, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια, και οι δύο κόρες τους. Σύμφωνα με την El Pais αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο κόρες του βασιλικού ζεύγους της Ισπανίας θα επισκεφθούν την Ελλάδα.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών στο παλάτι Θαρθουέλα της Μαδρίτης, όπου διέμενε επί σειρά ετών μαζί με την αδελφή της, βασίλισσα Σοφία, περιστοιχισμένη από μέλη της οικογένειάς της.

Το Σάββατο 17/1 η σορός της μεταφέρθηκε στην Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου της Μαδρίτης, όπου την αποχαιρέτησε η οικογένειά της, φίλοι και πλήθος κόσμου.

Εκεί παρευρέθηκαν ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια, μαζί με την πριγκίπισσα Λεονόρ, την Ινφάντα Σοφία και τη βασίλισσα Σοφία, η Ινφάντα Έλενα, με την κόρη της Βικτόρια Φεντερίκα, και η Ινφάντα Κριστίνα, με τα παιδιά της Ειρήνη, Πάμπλο και Μιγκέλ, συνοδευόμενοι από την εξαδέλφη τους, Πριγκίπισσα Αλεξία, με το σύζυγό της, Κάρλος Μοράλες Κιντάνα, και τα παιδιά τους, Αριέτα και Κάρλος Μοράλες.