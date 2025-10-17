Γεωργιάδης για την “Ιθάκη” του Τσίπρα: “Αλέξη φίλε μου, προλαβαίνεις να αλλάξεις τίτλο στο βιβλίο σου”

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης τον τίτλο του πολυσυζητημένου βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Όπως έγινε γνωστό, ο τίτλος του βιβλίου θα είναι “Ιθάκη”, με τον υπουργό Υγείας σε ανάρτησή του στο X να σχολιάζει πως ο Αλέξης Τσίπρας πηγαίνει από γκάφα σε γκάφα. Μάλιστα, τον αποκαλεί… φίλο του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η επιλογή του να ονοματίσει το βιβλίο του ως “Ιθάκη” ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας, την μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους αριστερούς συντρόφους του, σελίδα της θητείας του, τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι, πάνω σε πολυτελές σκάφος” σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης και προσθέτει: “Αλέξη φίλε μου, προλαβαίνεις να το αλλάξεις“.

Δείτε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη: Από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει ο φίλος μου ο @atsipras . Η επιλογή του να ονοματίσει το βιβλίο του ως «Ιθάκη» ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας, την μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους Αριστερούς συντρόφους του, σελίδα της θητείας του…τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο… pic.twitter.com/EulCLAqAka October 17, 2025

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Gutenberg, από τον οποίο θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, περιέχει 11+1 κεφάλαια, στα οποία περιγράφονται όλα τα μεγάλα γεγονότα της πρωθυπουργίας Τσίπρα και δίνονται «απαντήσεις για τις εξελίξεις μετά το 2019. Στα πώς και τα γιατί που οδήγησαν στην κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από μικρό κόμμα διαμαρτυρίας εξελίχθηκε σε μεγάλο κόμμα εξουσίας, κέρδισε τη μάχη για την απελευθέρωση της χώρας από τους καταναγκασμούς της χρεοκοπίας, αλλά έχασε τη μάχη με τις εσωτερικές παθογένειες και τον εαυτό του».

«Η ΙΘΑΚΗ του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ένα βιβλίο για το παρελθόν, αλλά μια διακήρυξη ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.