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Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών – Από τύχη γλίτωσε ο οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με φορτηγό (εικόνα + βίντεο)

Δείτε πώς καρφώθηκε το μηχανάκι κάτω από το φορτηγό

Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών – Από τύχη γλίτωσε ο οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με φορτηγό (εικόνα + βίντεο)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του εργοστασίου τσιγάρων, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν μία μοτοσικλέτα με φορτηγό.

Από τη σύγκρουση, η μοτοσικλέτα σφηνώθηκε κάτω από το φορτηγό, στη θέση του οδηγού, προκαλώντας σοκ στους διερχόμενους οδηγούς. Από καθαρή τύχη, ο αναβάτης της μηχανής γλίτωσε τα χειρότερα, ενώ από το ατύχημα προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

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Το DEBATER εξασφάλισε εικόνα από το σημείο του τροχαίου, στην οποία διακρίνεται η μηχανή καρφωμένη κάτω από το φορτηγό, ακριβώς από την πλευρά του οδηγού. Ενώ οι οδηγοί γλίτωσαν τα χειρότερα κυρίως της μηχανής.

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