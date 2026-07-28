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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην εκδήλωση Τσίπρα για την Αυτοδιοίκηση ο Χάρης Δούκας – Η κριτική στην κυβέρνηση και το ανάχωμα στις συνεργασίες προοδευτικών δυνάμεων (εικόνες)

Στον χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Αθηναίων άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν στηρίζει την αποκέντρωση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στην εκδήλωση Τσίπρα για την Αυτοδιοίκηση ο Χάρης Δούκας – Η κριτική στην κυβέρνηση και το ανάχωμα στις συνεργασίες προοδευτικών δυνάμεων (εικόνες)
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Τα πολιτικά βλέμματα συγκέντρωσε η παρουσία του Χάρη Δούκα στην σημερινή (28/7) εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την Αυτοδιοίκηση στο Σεράφειο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων μίλησε στην εκδήλωση και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τα νέα δεδομένα που προωθούνται στην Αυτοδιοίκηση

Στον χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Αθηναίων άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν στηρίζει την αποκέντρωση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. «Δεν στηρίζουν την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση, αγαπούν το επιτελικό κράτος που σχεδιάζει πολιτικές πίσω από τις κλειστές πόρτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, έκανε λόγο για μειωμένο προϋπολογισμό για την Αυτοδιοίκηση, ενώ επέκρινε και τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατάργηση της δεύτερης Κυριακής των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο Χάρης Δούκας υποστήριξε ότι το νέο εκλογικό σύστημα θεσπίστηκε «με μόνο σκοπό να αποτραπούν συγκλίσεις και να σηκώσουν ανάχωμα στη συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων».

Φωτογραφία
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Ο κ. Δούκας εισήλθε στην αίθουσα του Σεράφειου συγκροτήματος του Δήμου Αθηναίων μαζί με τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο, ενώ στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

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