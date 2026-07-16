«Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο…» – Έκανε πράξη την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού ο Νικήτας Κακλαμάνης

Πραγματικότητα έκανε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media, βρέθηκε στο αγαπημένο τους στέκι, όπου άφησε κενή τη θέση που συνήθιζε να κάθεται η Μάρω Κοντού, ενώ της άφησε ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο.

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«Η τελευταία σου επιθυμία… Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο… Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…», έγραψε χαρακτηριστικά.