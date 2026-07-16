Μάρω Κοντού: Το συγκινητικό σημείωμα στο σπίτι της Ελενίτσας και του Αντωνάκη – “Καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου”

Λίγες ώρες μόνο πέρασαν από την είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού και ο κόσμος συνεχίζει να δείχνει με κάθε τρόπο την αγάπη του στην σπουδαία ηθοποιό που απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών.

Θαυμαστές περνώντας από το σπίτι το οποίο έγινε γνωστό ως την οικία που ζούσαν “η Ελενίτσα και ο Αντωνάκης” στο “Η γυνή να φοβήται τον άνδρα” άφησαν ένα ιδιαίτερο σημείωμα.

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«Καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου», έγραψε στο σημείωμα αφήνοντας ένα λουλούδι προς τιμήν της και προκαλώντας συγκίνηση.

Αυτό το σπίτι κοσμεί την Πλάκα από το 1800. Έγινε γνωστό σε όλους από την ταινία που πρωταγωνίστησε η Μάρω Κοντού με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και η οποία παραμένει στις καρδιές μας, παρά την πάροδο των χρόνων.

Το εν λόγω σπίτι μάλιστα έχει αγαπηθεί τόσο από το κοινό και αποτελεί σημείο – αναφορά της περιοχής με αποτέλεσμα να κριθεί διατηρητέο και πλέον να ξεκινήσουν εργασίες ώστε να μετατραπεί σε χώρος πολιτισμού όπου θα παίζονται ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Το τελευταίο «αντίο» στην Μάρω Κοντού θα πουν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και θαυμαστές αύριο Παρασκευή 17/7 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η κηδεία της θα τελεστεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος, Νικήτας Κακλαμάνης.