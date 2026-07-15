Ντόρα Μπακογιάννη: «Στενοχωρήθηκα που έμεινα εκτός κυβέρνησης, επειδή είμαι η αδελφή του Κυριάκου»

Σε μια από τις πλέον προσωπικές και αποκαλυπτικές της συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, άνοιξε την καρδιά της στην Τίνα Μιχαηλίδου και την εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Η έμπειρη πολιτικός άφησε για λίγο στην άκρη την τρέχουσα πολιτική ατζέντα και αναφέρθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια στην προσωπική της διαδρομή, τον ρόλο της ως μητέρα και γιαγιά, αλλά και στις μεγάλες δοκιμασίες που αναδιαμόρφωσαν τις προτεραιότητές της.

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Η σχέση με τον αδελφό της και Πρωθυπουργό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά της στον αδελφό της και Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, περιγράφοντας τα συναισθήματά της από την παιδική τους ηλικία μέχρι και σήμερα, αλλά και το πώς καταφέρνει πλέον να διαχωρίζει την οικογένεια από την πολιτική.

«Όταν ήταν μωρό ο Κυριάκος, ήταν πολύ χαριτωμένο. Ήταν ωραίο μωρό. Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Μετά κάποια στιγμή, όταν ήταν στο πάρκο του και με κοίταζε έτσι και έκανε τα χεράκια του, μου πέρασε η ζήλια. Αδερφικά οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές, πολιτικά ισορροπημένες.

Είπαμε, δεν έχει κανένα νόημα να λες πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Τώρα πια είναι αρκετά εύκολο να τον ξεχωρίζω ως αδελφό και ως Πρωθυπουργό. Στην αρχή δεν ήταν πολύ εύκολο. Αλλά τώρα αρκετά εύκολο.

Στα οικογενειακά, οικογενειακά, αλλά τα πολιτικά, πολιτικά. Και πρέπει να κάνεις αυτό το διαχωρισμό, διότι αλλιώς μπλέκεις».

Παράλληλα, η κυρία Μπακογιάννη συνέκρινε το στυλ ηγεσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκείνο του πατέρα τους, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αποκαλύπτοντας αν ο Πρωθυπουργός δέχεται τις συμβουλές της.

«Ο Κυριάκος είναι πιο αυστηρός από ό,τι ήταν ο πατέρας μου. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και πιο πολύ με μερικούς. Με συμβουλεύεται καμιά φορά. Πότε με ακούει, πότε δεν με ακούει».

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Η πικρία για την απόφαση μη υπουργοποίησής της

Η Ντόρα Μπακογιάννη δεν δίστασε να αναφερθεί και σε μια δύσκολη πολιτική στιγμή, όταν αποφασίστηκε να μην αναλάβει κυβερνητικό θώκο, εξηγώντας τι ήταν αυτό που την ενόχλησε περισσότερο, αλλά και πώς η εξέλιξη αυτή της χάρισε τελικά μια πολύτιμη πολιτική ελευθερία.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου έλειψε υπουργείο. Μου κακοφάνηκε η λογική που ετέθη, γιατί ήταν σαν να ακύρωνε μια πορεία μου πάρα πολλών ετών. Και αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ.

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Στεναχωρήθηκα ένα χρονικό διάστημα, αλλά όπως έχετε καταλάβει με το δικό μου χαρακτήρα, ξαναβρήκα τις ισορροπίες μου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη όπως είμαι σήμερα και έτσι μου πέρασε.

Το οποίο μου δίνει και μία ελευθερία, την οποία, την οποία τη θέλω πάρα πολύ εγώ στην πολιτική».