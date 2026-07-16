Το τελευταίο μήνυμα της Μάρως Κοντού στις φίλες της – “Λυπάμαι που το καλοκαίρι δεν θα πάμε μαζί στα Καμένα Βούρλα”

Πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος της σπουδαίας γυναίκας και μεγάλης ηθοποιού Μάρως Κοντού, που έφυγε από τη ζωή χθες Τετάρτη 15/7 σε ηλικία 92 ετών.

Η εμβληματική πρωταγωνίστρια το τελευταίο διάστημα έδινε μάχη με τον καρκίνο και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», όπου άφησε την τελευταία της πνοή, ύστερα από επιδείνωση της υγείας της.

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Έχοντας διαγράψει μια καριέρα, σχεδόν 70 χρόνων, ήταν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ η παρουσία της στο θέατρο ήταν σημείο αναφοράς για πολλές γενιές καλλιτεχνών.

Η Μάρω Κοντού έγινε η εικόνα μια ολόκληρης επόχης, ενώ οι ρόλοι και οι ατάκες της σε δεκάδες ταινίες της δεκαετίας έμειναν στην ιστορία, με την ίδια να αφήνει πίσω της μια σπάνια καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Τα τελευταία λόγια στους φίλους της

Εν τω μεταξύ, συγκλονίζουν οι τελευταίες κουβέντες που είπε στους δικούς της ανθρώπους, λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

Όπως αποκάλυψε ο καλός της φίλος της και ζωγράφος, Κώστας Σπυριούνης στην «Espresso», ενώ η ηθοποιός νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, της είπε ότι την περιμένει να βγει για να πάνε για μπάνιο στη θάλασσα.

«Το καλοκαίρι κρατάει μέχρι το Οκτώβριο», ανέφερε εκείνος για να την καθησυχάσει, με τη Μάρω Κοντού να απαντά: «Ναι Κωστάκη μου, να βάλω τα πόδια μου στο νερό και ας πεθάνω».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην τελευταία συνομιλία που είχε η σπουδαία ηθοποιός με τον ανιψιό της. «Πάρε τις φίλες μου και πες ότι λυπάμαι που αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε μαζί στα Καμένα Βούρλα», του είπε σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Espresso».

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Η τελευταία της επιθυμία

Το τελευταίο «αντίο» στην Μάρω Κοντού θα πουν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και θαυμαστές αύριο Παρασκευή 17/7 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η κηδεία της θα τελεστεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος, Νικήτας Κακλαμάνης.

Μάλιστα, η ίδια είχε εκφράσει την τελευταία της επιθυμία στον Νικήτα Κακλαμάνη. Του είχε ζητήσει, την επόμενη φορά που η αγαπημένη τους παρέα θα βρεθεί για φαγητό ή για μπιρίμπα, να αφήσει μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι, όπως ανέφερε το Mega.