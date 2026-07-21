Επίθεση Δουδούνη σε Γεωργιάδη: “Μας είπατε ανθέλληνες, είναι κατάντια η ΚΟ της ΝΔ να συνεδριάζει για να συκοφαντήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία”

Ευθεία επίθεση από το βήμα της Βουλής εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδούνης προς τον υπουργό υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή την συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελεία.

Στην μακροσκελή ομιλία του ο κ. Δουδώνης αναφέρθηκε στο σχόλιο του κ. Γεωργιάδη περί “ανθέλληνων” και τόνισε πως “είναι κατάντια η Κοινοβουλευτική Ομάδα της παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή να συνεδριάζει για να συκοφαντήσει έναν ευρωπαϊκό θεσμό, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία”.

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Αναλυτικά η ομιλία του κ. Δουδώνη:

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,

Κατ’ αρχάς, νομίζω ότι ο κ. Γεωργιάδης, έκανε κάτι το οποίο είναι απολύτως unfair, αλλά είναι απολύτως, επίσης, σύνηθες σε παρόμοιες περιστάσεις: όταν υπερασπίζεσαι την συνταγματικότητα ή τη νομιμότητα, δεν υπερασπίζεσαι κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, κύριε Υπουργέ. Δεν λειτουργείς υπέρ κάποιου. Συνεπώς, παρακαλώ, σας το επιστρέφω. Το ότι κάνουμε μια ένσταση αντισυνταγματικότητας για κάποια τάχα διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, την κάνουμε για τη συνταγματικότητα και γιατί στη χώρα αυτή υπάρχουν θεσμοί. Το αυτό ακριβώς με αυτό το οποίο κάνουμε και για την τήρηση της ευρωπαϊκής νομιμότητας, των χρημάτων του ελληνικού λαού που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιοι διασπάθισαν, και εσείς, κύριε Γεωργιάδη, μας κατηγορείτε για ανθέλληνες. Για ανθέλληνες! Τον χαρακτηρισμό αυτό δεν θα σας τον επιστρέψω, διότι απάδει προς ένα δημοκρατικό πολίτευμα και βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικά κόμματα. Θα πω όμως ότι είναι κατάντια, κύριε Γεωργιάδη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να συνεδριάζει με αντικείμενο την κατασυκοφάντηση ευρωπαϊκού θεσμού. Η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να συνεδριάζει για να καθυβρίζει ευρωπαϊκό θεσμό, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία — αυτά και άλλα πολλά περί του ζητήματος του ποιος ανανεώνει τη θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων.

Πάμε στην ένσταση αντισυνταγματικότητας. Είναι, κατά του άρθρου 67. Το πρώτο ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η διάταξη είναι άσχετη με το αντικείμενο του νομοσχεδίου. Γι’ αυτό και είναι απομονωμένη σε σχέση με την άλλη ύλη η οποία καλύπτεται, η οποία είναι και άλλου Υπουργείου· γι’ αυτό και είναι και η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου εδώ. Αυτό, αν δείτε αναλυτικά, τη διάταξη του 74 παρ 5 του Συντάγματος δεν αφορά μόνο τροπολογίες, αφορά και διατάξεις, ανεξαρτήτως του αν, κύριε Υπουργέ, αυτές έχουν εισαχθεί στην Επιτροπή. Δηλαδή, η τροπολογία της τελευταίας στιγμής — η λεγόμενη εκπρόθεσμη άσχετη διάταξη — και η διάταξη η οποία έχει μπει εξ αρχής και παραμένει άσχετη, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το δε εμπρόθεσμο δεν θεραπεύει το πρώτο, δηλαδή τον άσχετο χαρακτήρα της διάταξης.

Πάμε τώρα στο ζήτημα του άρθρου 12 του Συντάγματος. Εκεί είναι το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, ένα δικαίωμα τόσο παλιό που ξεπερνάει τον έναν αιώνα ζωής, κατά πολύ κιόλας. Αντιλαμβάνεστε ότι, όταν ορίζεις μια προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, αλλά και Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή, πρέπει να τηρείς τα κριτήρια του άρθρου 12, έτσι όπως έχει ερμηνευθεί νομολογιακά, κάτι που προφανώς δεν γίνεται. Η προσωρινή αυτή Διοικούσα Επιτροπή να επιλέγεται από τον Υπουργό; Ποιος το άκουσε αυτό σε ένα σωματείο το οποίο έχει αυτονομία; Είναι ένας επιστημονικός φορέας, εκπροσωπεί τους γιατρούς εν πάση περιπτώσει, έχει και αυτή την ιδιότητα να ορίζει ο Υπουργός ποιος θα είναι η προσωρινή διοικούσα, ποια θα είναι η Εξελεγκτική και ποιο θα είναι το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, χωρίς προκαθορισμένα κριτήρια, χωρίς εγγυήσεις, χωρίς ελέγξιμα κριτήρια. Δηλαδή, τη δική σας κρίση με την οποία υποκαθίσταται και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, αλλά και τα δικαστήρια, τα οποία είναι λογικό να είχαν αυτή την αρμοδιότητα. Και δεν μπορεί να ελεγχθεί η δική σας κρίση από κανέναν. Το ίδιο ακριβώς αυτό αντίκειται και βέβαια στην ελευθερία εγκατάστασης του άρθρου 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 12 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αντίκειται στο άρθρο 49; Γιατί η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος εμπίπτει στην ελευθερία εγκατάστασης και επηρεάζεται προφανώς από τις αρμοδιότητες του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, και γιατί αυτές οι αρμοδιότητες θα ασκούνται από μια προσωρινή διοικούσα, από μια Εξελεγκτική Επιτροπή και, εν πάση περιπτώσει, από τη Διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος θα έχει οριστεί από εσάς, χωρίς να μπορεί κανένας να ελέγξει την κρίση σας.

Λοιπόν, στις δημοκρατίες, όταν κάποιο σωματείο ή νομικό πρόσωπο έχει αυτονομία, δεν μπορεί να υποκαθίσταται η βούλησή του, όσο κακή και να είναι αυτή. Και είναι πολύ λογικό και πολύ δίκαιο ότι οι γιατροί εξεγείρονται. Δεν ξέρω αν εσείς δεν το καταλαβαίνετε, αλλά δεν μπορεί να συγχέονται όλα μέσα σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Και το να λες ότι δεν μπορούν να συγχέονται όλα σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα δεν είναι υπεράσπιση κάποιου, είναι υπεράσπιση της δημοκρατίας. Γιατί, να σας θυμίσω, δημοκρατία και θεσμοί σημαίνει να υπερασπίζεις το δικαίωμα γνώμης και αυτού με το οποίο διαφωνείς, και όχι να υποκαθιστάς τη βούλησή του με τη δική σου βούληση, έτσι όπως εσύ θες, με το «έτσι θέλω», και χωρίς να μπορείς να ελεγχθείς γι’ αυτό. Εξάλλου, υπάρχουν αρμόδια όργανα που είναι τα δικαστήρια, που κάνουν αυτή τη δουλειά, κύριε Γεωργιάδη.

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Άρα, το γεγονός ότι εμείς υπερασπίζουμε συμφέροντα κάποιων — αυτό μπορώ να σας το επιστρέψω, και σας το επιστρέφω λέγοντας ότι εσείς υπερασπίζετε μια λογική παντοκρατορίας υπουργικής επί αυτόνομων νομικών προσώπων. Και, ως εκ τούτου, λόγω της αντίθεσης του άρθρου 74 παράγραφος 5, λόγω της αντίθεσης στο άρθρο 12 και λόγω της αντίθεσης με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη, προβάλλουμε ένσταση αντισυνταγματικότητας στο άρθρο 67 του νομοσχεδίου, κατά το άρθρο 100 του Κανονισμού της Βουλής.