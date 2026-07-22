Συνεχίζεται το μυστήριο με τη γυναίκα της βαλίτσας – Το γαλλικό στοιχείο στα ρούχα και τα 3 σενάρια που εξετάζονται

Δεν έχει τέλος το θρίλερ με τη γυναίκα που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, καθώς η σορός δεν ταυτοποιείται με κάποια εξαφάνιση στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Star, η διασταύρωση των στοιχείων στα αρχεία της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έφερε αποτελέσματα, αφού δεν υπάρχει καμία αναφορά για εξαφάνιση γυναίκας ηλικίας περίπου 30 ετών και ύψους 1,61 μ.

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Το γεγονός αυτό οδηγεί τους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στο συμπέρασμα πως η γυναίκα που βρέθηκε στη βαλίτσα πιθανότατα δεν ήταν μόνιμη κάτοικος Ελλάδας και δεν διέθετε κοινωνικό περιβάλλον στη χώρα.

Ένα καθοριστικό στοιχείο που μπορεί να ξεκλειδώσει την ταυτότητα της άτυχης γυναίκας βρίσκεται στα ρούχα που φορούσε.

Πρόκειται για τη στάμπα στο σορτσάκι της, που φέρει γαλλική επιγραφή που παραπέμπει σε Ίδρυμα ή Πανεπιστήμιο με παραρτήματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Με βάση αυτό το εύρημα, οι Αρχές εξετάζουν τρία βασικά σενάρια:

-Να επρόκειτο για Γαλλίδα τουρίστρια ή φοιτήτρια.

-Να ήταν παράτυπη μετανάστρια που είχε διαμείνει στο παρελθόν στη Γαλλία.

-Να ταξίδεψε στην Ελλάδα απευθείας από τη χώρα καταγωγής της, όπου και δολοφονήθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει τη συνδρομή της Europol, ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος στον έλεγχο των γαλλικών αρχείων αγνοουμένων.

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Την ίδια ώρα, από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψαν ίχνη βιασμού ή σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά αποκαλύφθηκε ο μακάβριος και μεθοδικός τρόπος δράσης του δολοφόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης τοποθέτησε αρχικά την άτυχη γυναίκα μέσα σε μια υφασμάτινη σακούλα, την έδεσε, τη σφράγισε με αυτοκόλλητη ταινία, ενώ στη συνέχεια την έκλεισε στη σκούρα μπλε βαλίτσα.