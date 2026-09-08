 Σδούκου: “Η Ελλάδα μοιράζει πλεόνασμα, όταν η Ευρώπη κάνει περικοπές”

Στο αποτύπωμα των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος, στη μείωση του ενεργειακού κόστους, στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στον τρόπο που με τον οποίο κινείται η αντιπολίτευση αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Όσο η οικονομία αναπτύσσεται, τόσο θα φαίνεται στην τσέπη των πολιτών»

Η κ. Σδούκου, ερωτώμενη για τα μέτρα της ΔΕΘ τόνισε ότι «η κυβέρνηση έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και μακάρι να είχαμε και άλλα χρήματα να δώσουμε. Μπορώ όμως βάσιμα να πω πως όσο η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά, τόσο θα αυξάνονται οι δυνατότητες για περαιτέρω στήριξη κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων». Όπως τόνισε, «οι ανάγκες της κοινωνίας και οι απαιτήσεις είναι πάντοτε παραπάνω από τις δυνατότητες που έχει μία χώρα. Και μην ξεχνάμε ότι κάνουμε αυτή τη κουβέντα ενώ υπάρχουν άλλες δέκα χώρες, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία, που βρίσκονται υπό επιτήρηση και παίρνουν αντίμετρα. Εμείς, στο σημερινό πλαίσιο δυνατοτήτων, με αυτά τα 2 δισ. ευρώ, σχεδιάσαμε έναν δίκαιο και στοχευμένο τρόπο, ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες, χωρίς να παραβιάζονται οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες ή να μπαίνει σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία και η πορεία προόδου της χώρας». Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε πως στην ΔΕΘ «ουσιαστικά ξεδιπλώθηκε το κυβερνητικό σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Ο Πρωθυπουργός, έχοντας το βλέμμα προς την Ελλάδα του 2030, έθεσε ξεκάθαρους στόχους: την δημιουργία μιας χώρας όπου θα παράγουμε περισσότερο, θα έχουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη και οι νέοι θα νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια για την ζωή τους»

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«Η οικονομική ανάπτυξη είναι το δίχτυ προστασίας μας»

Η κ. Σδούκου επανέλαβε πως πρόκειται για ένα δύσκολο, εισαγόμενο πρόβλημα. «Δεν είναι η ακρίβεια του Μητσοτάκη. Είναι ένα πρόβλημα που προκύπτει από τις συνθήκες που επικρατούν στον κόσμο και ξεπερνά τις δικές μας δυνάμεις». Στο πλαίσιο αυτό η κ. Σδούκου τόνισε την μεγάλη σημασία που έχουν «όσα πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια» όπως το γεγονός πως «η ανεργία από το 18% έπεσε κάτω από το 8%, ότι αυξήθηκαν οι επενδύσεις και το ΑΕΠ, αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, καταργήθηκαν οι προσωπικές διαφορές, μειώθηκε ο ΕΝΦΙΑ, μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές και τα φορολογικά βάρη» γιατί «όλα αυτά βοήθησαν στο να αυξηθούν τα εισοδήματα από τη μία και στο να έχουμε το περιθώριο να μοιράζουμε ένα μέρισμα οικονομικής επιτυχίας από την άλλη, σε εκείνους που πρέπει να ενισχυθούν σε μία συγκυρία όπως η σημερινή».

«Μόνιμα μέτρα στήριξης»

Συνέχισε λέγοντας ότι «σήμερα εξειδικεύτηκαν οι παρεμβάσεις του υπουργείου Ενέργειας για τη μείωση του κόστους ενέργειας τα επόμενα χρόνια, με στόχο τη μείωση κατά 30% σε ορίζοντα τριετίας και πριν μια βδομάδα δόθηκε ένα φθηνό σταθερό τιμολόγιο ρεύματος για ένα χρόνο. Στο ίδιο πλαίσιο μείωσης του κόστους ζωής είναι και η νέα μόνιμη ενίσχυση των συνταξιούχων ύψους 400 ευρώ, καθώς και η επιστροφή δύο ενοικίων. Αν δει κανείς συνολικά τις αυξήσεις που έχουνε γίνει από το 2019 μέχρι σήμερα στο εισόδημά μας, είναι μεγαλύτερες από την αύξηση του πληθωρισμού». Η εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι «διαφορά μας με την αντιπολίτευση είναι ότι εμείς δίνουμε ό,τι μπορεί να αντέξει η οικονομία μας ενώ οι άλλοι υπόσχονται πράγματα που οδηγούν σε ελλείμματα και επιτήρηση. Λες και μπορούν ξαφνικά να διπλασιάσουν, να τριπλασιάσουν τους μισθούς και τις συντάξεις, να λύσουν σε μια στιγμή το πρόβλημα της ακρίβειας; Με τι χρήματα γίνονται όλα αυτά, θα ’θελα να ξέρω». Τόνισε δε ότι «το ΠΑΣΟΚ μας λέει για 13η σύνταξη, για 13ο μισθό, όμως το πώς ακριβώς θα χρηματοδοτήσει όλα αυτά τα μέτρα και πώς δεν θα παραβεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες δεν το λέει. Κοστίζουν πάνω από τα 2 δισ. που είχαμε περιθώριο να δώσουμε, οπότε θα ήθελα να μας πουν πώς θα το κάνουν, γιατί εγώ νομίζω πως κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ακριβώς γι’ αυτό λέμε πως το δίλημμα είναι πολύ απλό. Από τη μία είναι η σοβαρότητα και από την άλλη είναι η ανοησία των μαγικών λύσεων».

«Δική μας δουλειά είναι να ασχολούμαστε με τους πολίτες»

Ερωτώμενη για τον κ. Σαμαρά, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός έκανε μία ώρα ομιλία και παρουσίασε πώς οραματίζεται την Ελλάδα του 2030. Ακολούθησε η τρίωρη συνέντευξη Τύπου, στην οποία ο Πρωθυπουργός απάντησε σε ερωτήσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μέσα στην Ευρώπη και στο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον και που, αν μη τι άλλο, είναι πολλές. Αν σε μια συνολικά τετράωρη παρουσία με ομιλία και συνέντευξη Τύπου, στεκόμαστε συνεχώς σε μία αποστροφή δευτερολέπτων, τότε χάνουμε την μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα δεν είναι ο κ. Τσίπρας ή ο κ. Σαμαράς αλλά η Ελλάδα του 2030. Ο πρωθυπουργός, ερωτώμενος για τον κ. Σαμαρά, είπε αυτό που έπρεπε να πει. Ο κ. Σαμαράς μπορεί να έχει τη στρατηγική του και να έχει και τους σχεδιασμούς του, είναι σεβαστό, είναι δικαίωμά του. Αλλά και η κυβέρνηση, από την άλλη, έχει τη δική της δουλειά και η δική της δουλειά είναι να δίνει λύσεις καθημερινά και θα κριθούμε όλοι μας την ημέρα της κάλπης».