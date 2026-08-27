Σδούκου για επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης: “Δεν μιλάμε με συνθήματα αλλά με έργα”

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στο ERTNews, αναφέρθηκε στα έργα που παραδίδονται, όπως η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, στην οικονομική ανάπτυξη, τη φορολογική συμμόρφωση και την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από αυτές, καθώς και στους πολιτικούς συσχετισμούς που διαμορφώνονται.

«Το είπαμε. Το σχεδιάσαμε. Το κάναμε»

Η κα Σδούκου τόνισε ότι «τα σημερινά εγκαίνια των νέων σταθμών είναι άλλη μια απόδειξη ότι συνεχώς παράγουμε έργο που αλλάζει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Είναι μεγάλη υπόθεση για τους Θεσσαλονικείς ότι έχουν ένα πολύ σύγχρονο μετρό και θα μπορούν σύντομα να πηγαίνουν με ασφάλεια από την Καλαμαριά ως το κέντρο. Η Θεσσαλονίκη και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα ένιωθαν αδικημένες. Εμείς, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε για να υλοποιήσουμε όσα υποσχεθήκαμε και θέλουμε να κριθούμε για αυτό: από το συνολικό, χειροπιαστό κυβερνητικό έργο». Σημείωσε δε πως «έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που είπε ο πρωθυπουργός: ότι αυτά που άλλοι λέγανε πως δεν γίνονται, εμείς τα κάνουμε γιατί έχουμε σχέδιο και πολιτική βούληση» προσθέτοντας πως «παραλάβαμε ένα έργο με πάρα πολλά προβλήματα, με μουσαμάδες που κάποιοι παρουσίαζαν σαν δήθεν τελειωμένους σταθμούς και με τις λαμαρίνες των βαλτωμένων έργων να παραμένουν στους δρόμους. Δώσαμε λύσεις σε περίπλοκες διαδικασίες και σήμερα μπορούν οι Θεσσαλονικείς να το απολαύσουν και είναι πραγματικά μία μέρα χαράς για την Θεσσαλονίκη».

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«Εθνική αναγκαιότητα η αυτοδυναμία της ΝΔ»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, απαντώντας σε ερώτηση για τις εκλογές της άνοιξης του 2027, υπογράμμισε ότι «ο εκλογικός στόχος της Ν.Δ. είναι η αυτοδυναμία. Θέλουμε να πείσουμε τους πολίτες ότι αξίζει να στηρίξουν μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Ν.Δ. Δεν τη διεκδικούμε επειδή είναι ένα πολιτικό καπρίτσιο, αλλά επειδή θεωρούμε ότι είναι μια εθνική αναγκαιότητα, ειδικά σε συνάρτηση με όσα συμβαίνουν διεθνώς» ώστε «να συνεχίσουμε ως χώρα αυτή την πορεία οικονομικής ανάπτυξης, πολιτικής σταθερότητας και υλοποίησης πολλών μεταρρυθμίσεων».

Σε ερώτηση για τα όσα υποστηρίζει η αντιπολίτευση, η κα Σδούκου τόνισε ότι «η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση», αρκεί αυτή η κριτική να στηρίζεται σε συγκεκριμένα επιχειρήματα. Όπως σημείωσε όμως, «η σημερινή αντιπολίτευση το μόνο που κάνει είναι να εκτοξεύει κατηγορίες και να κάνει ανεφάρμοστες εξαγγελίες» καταλήγοντας πως «η ελληνική κοινωνία, από όλα όσα βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια, έχει γίνει πολύ πιο σοφή, πολύ πιο ώριμη και δεν «τσιμπάει» όταν ακούει από την αντιπολίτευση παροχές και ένα «ναι σε όλα» χωρίς καμία κοστολόγηση».

«Μειώσαμε 83 φόρους, δεν αυξήσαμε ούτε έναν»

Απαντώντας σε ερώτηση για το ύψος των εσόδων, τόνισε ότι «αξίζει να σταθούμε περισσότερο σε αυτό που λέτε για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ακούμε από πολλά κόμματα να λένε για υπερφορολόγηση. Υπάρχει όμως έστω και ένας φόρος που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον έχει αυξήσει; Η απάντηση είναι απλή. Όχι. Το αντίθετο μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία σε όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να μειώσει πάνω από 83 φόρους, από τον ΕΝΦΙΑ που μειώθηκε κατά 35% έως και τη μεγάλη περσινή μεταρρύθμιση που μείωσε τους φορολογικούς συντελεστές για όλους».

Παράλληλα, η κα Σδούκου επισήμανε ότι «δίπλα στη μείωση των φόρων που κάναμε, όμως, υπάρχουν και δύο σημαντικά πράγματα που καταφέραμε. Το πρώτο είναι η μεγάλη ανάπτυξη, από ένα ΑΕΠ 185 δισεκατομμυρίων το 2019 φτάσαμε στα 248 το 2025. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη πίτα, με περισσότερες δουλειές, περισσότερα έσοδα για όλους και αντίστοιχα περισσότερα έσοδα στο κράτος, ακόμα και αν αναλογικά οι φόροι μειώνονται. Το δεύτερο είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής. Αυτό που δεκαετίες λέγαμε, σήμερα γίνεται. Χάρη στα POS, στο myDATA, όλο και μεγαλύτερο μέρος των φόρων, ιδίως του ΦΠΑ σε κάθε προϊόν που αγοράζουμε, πλέον αποδίδεται στο κράτος». «Έτσι αυξάνονται τα έσοδα χωρίς να αυξάνεται κανένας φορολογικός συντελεστής» τόνισε.