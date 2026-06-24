Άδωνις Γεωργιάδης: Αποκάλυψε ότι έχει κάνει εμφύτευση φακών για να απαλλαγεί από τα γυαλιά πρεσβυωπίας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου ειδική επιστημονική εκδήλωση, στο Ξενοδοχείο Conrad Athens “The Ilisian”, που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη συνεργασίας της Ελληνικής εταιρείας KALTEQ με τον Γερμανικό κολοσσό Carl Zeiss Meditec, που φημίζεται για την απαράμιλλη ποιότητα μικροσκοπίων μικροχειρουργικής και μηχανήματων οφθαλμολογίας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συνεχάρη τις δύο Εταιρείες και αφού αναφέρθηκε στις θετικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία, που προκύπτουν από συνεργασίες σαν αυτή.

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Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι, πριν από λίγα χρόνια, έκανε εμφύτευση φακών της Zeiss, ώστε να απαλλαγεί από τα γυαλιά πρεσβυωπίας.

Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της KALTEQ Δρ. Παναγιώτης Καλαφατάς ανέφερε πόσο υπερήφανοι είναι όλοι για τη συνεργασία με την Zeiss, η οποία είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της και δήλωσε πως «ανυπομονούμε να φέρουμε τις πρωτοποριακές λύσεις της στους Έλληνες ιατρούς και ασθενείς».

Από την πλευρά της Zeiss, ο Peng Τat Cheong, Head of Global Sales ZEISS Medical Technology εξέφρασε τη χαρά του για τη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο στην προσφορά υπηρεσιών στην οφθαλμολογία και τη μικροχειρουργική. Ακόμη, είπε ότι η KALTEQ επελέγη με γνώμονα την ικανότητα της να προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση ιατρών και ασθενών στην Ελλάδα.

Τέλος, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, διακεκριμένοι Έλληνες Επιστήμονες, αναφέρθηκαν στην αξία που δημιουργείται όταν η καινοτομία, η τεχνογνωσία, η εξυπηρέτηση και η συνεργασία συνδυάζονται, προς το όφελος του ασθενούς.