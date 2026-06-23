Αφροδίτη Λατινοπούλου: Δείτε την να πρωταγωνιστεί σε videoclip 12 χρόνια πριν

Πριν από την εκλογή της στην Ευρωβουλή, την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» και το πέρασμά της από τη Νέα Δημοκρατία, η Αφροδίτη Λατινοπούλου φαίνεται πως είχε δοκιμάσει τις δυνάμεις της και στον καλλιτεχνικό χώρο.

Μια αναδρομή στα «άδυτα» του ελληνικού διαδικτύου φέρνει στο φως τη συμμετοχή της σε ένα ποπ, ρομαντικό βίντεο κλιπ, πολλά χρόνια πριν εισέλθει στην ενεργό πολιτική σκηνή.

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Πρόκειται για το οπτικοποιημένο τραγούδι με τίτλο «Πλανήτης Γη» του ερμηνευτή Χρήστου Ασλάνη, το οποίο κυκλοφόρησε το 2014. Τη μουσική του κομματιού υπογράφουν οι Σωτήρης Νούκας και Σάκης Αζάς, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον ίδιο τον τραγουδιστή και τη Λία Σιούτη.

Το concept και το στυλ της εποχής

Στο βίντεο κλιπ, το οποίο αναρτήθηκε στο YouTube πριν από περίπου οκτώ χρόνια, η ευρωβουλευτής ενσαρκώνει τη σύντροφο του καλλιτέχνη.

Το σενάριο τους θέλει να μοιράζονται τρυφερές στιγμές και αγκαλιές σε μια παραλία, με την αισθητική των ενδυματολογικών επιλογών (χαμηλόμεσα σορτς και μπλούζες με έναν ώμο) να «προδίδει» τη χρονική περίοδο της παραγωγής.

«Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου. Κι η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου. Κάτι καλό πως θα συμβεί. Αν φύγεις θα χαθώ, θα εξαφανιστώ», αναφέρουν, μεταξύ άλλων, οι ρομαντικοί στίχοι που πλαισιώνουν την παρουσία της πολιτικού στην οθόνη.