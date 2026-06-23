Γεωργιάδης σε Κασσελάκη: “Μπήκα στην πολιτική για να σπάσω την ηγεμονία της Αριστέρας” – Τι είπε για το “φακελάκι

Εκτενή, ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση είχαν το βράδυ της Δευτέρας 22/6 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο πρόεδρος των «Δημοκρατών», Στέφανος Κασσελάκης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκπομπής του κ. Κασσελάκη στο YouTube, στο πλαίσιο vidcast του LGBT Center Greece, ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» υπερασπίστηκε τη διεξαγωγή της συζήτησης απέναντι σε επικριτικές αναφορές, τονίζοντας ότι η Αριστερά έχει δώσει αγώνες για να κατοχυρωθεί ο πολιτικός διάλογος στην Ελλάδα.

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Επίσης, αναφέρθηκε στο επίπεδο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και των υποδομών, σημειώνοντας ότι «βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο», προσθέτοντας όμως ότι «όπως σε κάθε χώρα υπάρχουν και θετικά και αρνητικά».

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέδειξε ως βασικό πλεονέκτημα του ΕΣΥ τις δωρεάν υπηρεσίες υγείας, ενώ μετά την αναφορά του Στέφανου Κασσελάκη ότι δεν διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα, απάντησε: «Σου εύχομαι να μην πάθεις ποτέ τίποτα, αλλά αν χρειαστεί, θα σε φροντίσουμε».

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Υγείας είναι η έλλειψη νοσηλευτών» υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας παράλληλα ότι το ΕΣΥ καλείται να διαχειριστεί περίπου 85.000 περιστατικά ημερησίως.

Για το ζήτημα της αναμονής στα ραντεβού, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των ψηφιακών εργαλείων «πλέον μπορεί να βρει κανείς ραντεβού μέσα σε λίγες ημέρες», αναφερόμενος στη λειτουργία της πλατφόρμας και του τηλεφωνικού κέντρου 1566.

Σε άλλο σημείο, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις ΗΠΑ, με τον Στέφανο Κασσελάκη να απαντά ότι «υπάρχουν ομοσπονδιακές κλινικές, αλλά κατά βάση οι πολίτες χρειάζεται να αγοράσουν ιδιωτική ασφάλεια ώστε να έχουν ιατρική κάλυψη».

Στη συζήτηση για το «φακελάκι», ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε την ύπαρξή του, λέγοντας: «Το φακελάκι υπάρχει, δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες ημέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία που έλεγε ότι το φακελάκι στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι κανόνας. Σε όλα τα νοσοκομεία. Σε όλη την Ελβετία. Θέλω να πω μη νομίζουμε ότι είναι καμία ελληνική εφεύρεση. Εγώ το σιχαίνομαι προσωπικά. Πιστεύω ότι ο τρόπος να το αντιμετωπίσουμε είναι οι μεταρρυθμίσεις που ήδη κάνουμε. (…)».

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«Προσωπικά, όπου βρω το φακελάκι, τους ξηλώνω», διεμήνυσε, ενώ σε άλλο σημείο επανέλαβε: «Σιχαίνομαι το φακελάκι». Παράλληλα υποστήριξε ότι η μείωση των λιστών αναμονής και η δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου από τους γιατρούς του ΕΣΥ περιορίζουν το φαινόμενο.

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε ότι οι γιατροί θα έπρεπε να αμείβονται με βάση τους μισθούς της αγοράς του ιδιωτικού τομέα, θέτοντας ζήτημα συνολικής αναβάθμισης των αποδοχών.

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Στο πλαίσιο αυτό, είπε χαρακτηριστικά στον κ. Κασσελάκη ότι, με αυτά που λέει, μπορεί να τον καλωσορίσει στη ΝΔ και στο υπουργείο Υγείας του Άδωνι Γεωργιάδη. «Πολύ δεξιός μας βγαίνεις» του είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια της διαδικτυακής συζήτησης, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε αναφορά στις πανεπιστημιακές πολιτικές ισορροπίες, λέγοντας: «Αν δεν υπάρχει ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στα πανεπιστήμια πτυχίο δεν παίρνεις. Οι άλλοι κάνουν μόνο κατάληψη. Η δύναμη στα πανεπιστήμια που σταματάει την κατάληψη είναι η ΔΑΠ. Άρα ψηφίζεις ΔΑΠ στο πανεπιστήμιο ακόμα και αν δεν είσαι ΔΑΠ. Αν θες να πάρεις πτυχίο».

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Ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε ότι «πολλοί στην πολιτική μπαίνουν για να πάρουν. Αυτοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ τους», ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε: «Αν κάποιος θέλει να μπει στην πολιτική για να βγάλει λεφτά. Η πολιτική δεν βγάζει λεφτά παρά μόνο αν κάνεις παρανομίες. Νόμιμα λεφτά πολλά δεν βγάζει. Κακώς πηγαίνει στην πολιτική».

Ο υπουργός Υγείας, απαντώντας σε ερώτηση για το ύφος που έχει στον δημόσιο λόγο του, παραδέχθηκε: «Είμαι αρκετά προκλητικός», εξηγώντας ότι η πολιτική του παρουσία έχει στόχο «να σπάσει την ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς».

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Όπως είπε: «Οφείλω να είμαι ειλικρινής. Ο βασικότερος λόγος που μπήκα στην πολιτική είναι… Εγώ στην πολιτική μπήκα γιατί ήθελα να σπάσω την ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς. Δεν μιλάω για τον Εμφύλιο. Μιλάω για την ιδεολογική ηγεμονία. Στην Ελλάδα κάθε ιδιωτικοποίηση θεωρείται κακό πράγμα. Κάθε επένδυση πρέπει να τη σταματήσουμε».

«Μπορεί να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Δεν είμαστε εχθροί. Το καλό της χώρας μας θέλουμε. Μπορεί να μη συμφωνούμε ως προς τον τρόπο αλλά η πρόθεση όλων μας είναι κοινή. Θέλουμε η Ελλάδα να πηγαίνει καλύτερα. Δεν πήγαμε για να πάμε χειρότερα» σημείωσε ακόμα ο κ. Γεωργιάδης, απευθυνόμενος στον κ. Κασσελάκη.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσκληση προς τον υπουργό Υγείας είχε διατυπωθεί από τον Τάιλερ Μακμπέθ, παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη, με τον κ. Γεωργιάδη να ανταποκρίνεται θετικά και να συμμετέχει στη δημόσια συζήτηση.