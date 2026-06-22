Στην Πάτρα αύριο ο Άδωνις Γεωργιάδης – Ποιες δομές υγείας θα επισκεφθεί

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης θα μεταβεί αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, στην Πάτρα όπου θα πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων και συναντήσεων σε φορείς και δομές υγείας, στο πλαίσιο της παρακολούθησης έργων, δωρεών και παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Aναλυτικά το πρόγραμμα:

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11:30 Επίσκεψη στη ΒΙΑΝΕΞ

13:00 Επίσκεψη στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία

14:30 Επίσκεψη στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων (Επίβλεψη έργων νέων χειρουργείων και ολοκλήρωσης εργασιών 3ου ορόφου)

15:30 Επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πάτρας (Εγκατάσταση σύγχρονου μαγνητικού τομογράφου και μαστογράφου)

16:30 Επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Επίβλεψη έργων δωρεάς ιδρύματος Λάτση – Ογκολογική Μονάδα “Κούρκουλος” και έργων Ταμείου Ανάκαμψης – ΤΕΠ)