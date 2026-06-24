Ρόδος: Ολόγυμνος τουρίστας ανέβηκε σε ασθενοφόρο και πήδηξε στον δρόμο (βίντεο)

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης, 24 Ιουνίου στη Ρόδο, στην περιοχή Φαληράκι.

Συγκεκριμένα, ένας τουρίστας βγήκε στους δρόμους ολόγυμνος και στη συνέχεια ανέβηκε πάνω σε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ξαπλώνοντας στην οροφή του. Έπειτα, σηκώθηκε και πήδηξε στην άσφαλτο με κίνδυνο για τη ζωή του και των γύρω του καθώς από το σημείο περνούσαν κανονικά αυτοκίνητα.

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Το ΕΚΑΒ κάλεσε την Αστυνομία και στη συνέχεια μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ τον μετέφεραν σε ψυχιατρική κλινική νοσοκομείου.