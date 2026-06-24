Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης;
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ολόγυμνος τουρίστας ανέβηκε σε ασθενοφόρο και πήδηξε στον δρόμο (βίντεο)

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική νοσοκομείου

Ρόδος: Ολόγυμνος τουρίστας ανέβηκε σε ασθενοφόρο και πήδηξε στον δρόμο (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης, 24 Ιουνίου στη Ρόδο, στην περιοχή Φαληράκι.

Συγκεκριμένα, ένας τουρίστας βγήκε στους δρόμους ολόγυμνος και στη συνέχεια ανέβηκε πάνω σε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ξαπλώνοντας στην οροφή του. Έπειτα, σηκώθηκε και πήδηξε στην άσφαλτο με κίνδυνο για τη ζωή του και των γύρω του καθώς από το σημείο περνούσαν κανονικά αυτοκίνητα. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ΕΚΑΒ κάλεσε την Αστυνομία και στη συνέχεια μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ τον μετέφεραν σε ψυχιατρική κλινική νοσοκομείου. 

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ