Πολίτης καταγγέλλει διακοπή θεραπείας για νοσογόνο παχυσαρκία: «Πώς είναι δυνατόν να σταματά μια αγωγή στη μέση;» (βίντεο)

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό εκφράζουν ασθενείς που ακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα για τη νοσογόνο παχυσαρκία, μετά τις δυσκολίες που παρατηρούνται στη διάθεση συγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων μέσω των φαρμακείων.

Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία πολίτη στο DEBATER, ο οποίος περιγράφει την προσωπική του εμπειρία, τονίζοντας πως η θεραπεία του βρίσκεται πλέον σε αβεβαιότητα.

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«Θέλω να εκφράσω δημόσια την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία μου σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης του φαρμάκου που λαμβάνω στο πλαίσιο προγράμματος για τη νοσογόνο παχυσαρκία. Η θεραπεία αυτή δεν είναι αισθητικού χαρακτήρα, αλλά ιατρικά απαραίτητη για την υγεία μου και για την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών.

Ξεκίνησα τη θεραπεία στις 8 Μαΐου και μέχρι σήμερα έχω καταφέρει να χάσω 15 κιλά, γεγονός που αποδεικνύει ότι η αγωγή είναι αποτελεσματική. Παρ’ όλα αυτά, αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα στη συνέχισή της, καθώς υπάρχουν δυσκολίες στη διάθεση του φαρμάκου από τα φαρμακεία.

Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο: πώς είναι δυνατόν να διακόπτεται μια θεραπεία στη μέση του προγράμματος; Οι ασθενείς δεν μπορούν να μένουν χωρίς πρόσβαση σε ήδη εγκεκριμένες και ξεκινημένες συνταγές. Η θεραπεία της παχυσαρκίας είναι μακροχρόνια και η διακοπή της μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές».

Ο ίδιος προτείνει, εφόσον δεν είναι εφικτή η διάθεση μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, να εξεταστεί η δυνατότητα προμήθειας μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της αγωγής για όσους βρίσκονται ήδη σε θεραπεία.

@evasapothecary Ενημέρωση για το πρόγραμμα της παχυσαρκίας! Μέχρι 30/06 οι συνταγές! 🆘 UPDATE: Το πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ θα συνεχιστεί κανονικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και έχει ήδη εξασφαλιστεί η συνέχισή του έως το 2030. Η προσωρινή παύση οφείλεται στην ολοκλήρωση του τρέχοντος κύκλου χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου θα γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες μετάβασης. ♬ πρωτότυπος ήχος – evasapothecary

Η θέση των φαρμακοποιών

Από την πλευρά τους, οι φαρμακοποιοί επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται στα ίδια τα φαρμακεία, αλλά σχετίζεται με τις αποφάσεις και τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και του συστήματος αποζημίωσης.

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Όπως αναφέρουν, το κράτος θα μπορούσε να εξασφαλίσει πιστώσεις προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ώστε να συνεχιστεί ομαλά η διάθεση των φαρμάκων, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο αντίστοιχης διευκόλυνσης από τις ίδιες τις εταιρείες προς τα φαρμακεία.

Τι απαντά το Υπουργείο Υγείας στο DEBATER

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Υγείας, μετά τη σημαντική ανταπόκριση των πολιτών στο πρόγραμμα χορήγησης φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, η πολιτική ηγεσία επεξεργάζεται ήδη λύσεις και τα κατάλληλα εργαλεία για τη διαχείριση του ζητήματος.

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Όπως σημειώνεται, βασικός στόχος είναι η προστασία της υγείας των πολιτών, ενώ οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται το προσεχές διάστημα.