Μυτιλήνη: Μαίνεται το θρίλερ με την 36χρονη γιατρό που πέθανε 5 μέρες αφού γέννησε – Τι συνέβη στην αεροδιακομιδή

Συγκλονισμένη παραμένει η Μυτιλήνη από τον τραγικό θάνατο της 36χρονης Μάγδας, η οποία πέθανε πέντε ημέρες αφού γέννησε την κόρη της, λόγω επιπλοκών από τον τοκετό.

Ο σύζυγός της, επίσης, γιατρός, οι συνάδελφοί της, οι συγγενείς και οι φίλοι μιλούν για την 36χρονη με τα καλύτερα λόγια και δεν μπορούν να πιστέψουν ότι χάθηκε τόσο άδικα και μάλιστα την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της.

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Την ίδια ώρα, παραμένουν αναπάντητα πολλά ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της γιατρού, που αναμένεται να απαντηθούν από μια σειρά εργαστηριακών εξετάσεων στη σορό της άτυχης μητέρας.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, “θρηνούμε το θάνατο της 36χρονης συναδέλφου γιατρού του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης της μοναδικής στο Βόρειο Αιγαίο. Εξαιρετική συνάδελφος, εξυπηρετική, χαμογελαστή ήταν στη πρώτη γραμμή έως 6 μηνών έγκυος σηκώνοντας, εξυπηρετώντας έκτακτα, υπέρβαρα πολλές φορές περιστατικά. Έκανε ειδικότητα στα επείγοντα του νοσοκομείου Μυτιλήνης και προσελήφθη πριν ένα χρόνο στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. Ο σύζυγος επίσης γιατρός του νοσοκομείου Μυτιλήνης”.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, η 36χρονη εισήχθη στο νοσοκομείο Μυτιλήνης την περασμένη Παρασκευή για τοκετό και έφερε στο κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Το Σάββατο εμφάνισε πυρετό που αντιμετωπίστηκε με θεραπευτική αγωγή, ωστόσο την Κυριακή η υγεία της επιβαρύνθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ. Εκεί, διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε, αλλά τελικά αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Αττικό νοσοκομείο.

Την αεροδιακομιδή της ανέλαβε η διευθύντρια αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς κατά την αεροδιακομιδή έπαθε ανακοπές και υπήρξαν τιτάνιες προσπάθειες ανάταξης.

Το απόγευμα της Τρίτης 23/6, στις 17:30 το απόγευμα μεταφέρθηκε στα επείγοντα του “Αττικόν” με ανακοπή και παρά τις μεγάλες προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά της.

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Όσο για το μωρό που δεν πρόλαβε να γνωρίσει τη μητέρα του, βρίσκεται στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου Μυτιλήνης υπό τη φροντίδα των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού.

“Κρίμα χάθηκε μια νέα γυναίκα μετά από φυσιολογικό τοκετό στο πρώτο παιδάκι της. Ασφαλώς θα πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου της συναδέλφου και εάν προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν. Πάντως είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Αποδεικνύεται ουδείς άτρωτος. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και σε όλους τους συναδέλφους της Μυτιλήνης. Κλαίμε όλοι” καταλήγει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

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Θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλήνη: “Χάσαμε αυτό το χαμογελαστό, δοτικό κορίτσι”

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Στρατής Κλεάνθης, μιλώντας στο lesvosnews.gr αποχαιρέτησε τη Μάγδα Πασβούρη, με πολύ συγκινητικά λόγια:

«Δυστυχώς σήμερα το νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, στο οποίο προσφάτως διορίστηκε, θρηνεί. Εμβρόντητοι όλοι μας μένουμε με την είδηση ότι χάσαμε την ιατρό Μάγδα Πασβούρη, τη Μαγδούλα μας. Αυτό το χαμογελαστό και δοτικό κορίτσι που ανταμώναμε στα επείγοντα του νοσοκομείου μας πολλά χρόνια. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στον πατέρα του νεογέννητου παιδιού της και στο ίδιο το νεογέννητο. Δύναμη, πολλή δύναμη».

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Γιατρός από το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, που είχε συνεργαστεί με τη Μάγδα Πασβούρη, μιλώντας στο lesvosnews.net εμφανώς συγκινημένος, τη χαρακτήρισε «σπάνια περίπτωση ανθρώπου».