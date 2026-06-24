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Κυριάκος Μητσοτάκης: Έβγαλε νέα ταυτότητα στο ΑΤ Συντάγματος

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τους αστυνομικούς για τη διαδικασία

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έβγαλε νέα ταυτότητα στο ΑΤ Συντάγματος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
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Στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Τετάρτης, 24 Ιουνίου προκειμένου να εκδώσει τη νέα αστυνομική ταυτότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα με τα απαραίτητα έγγραφα ανά χείρας. Ο αστυνομικός αφού πήρε δακτυλικά αποτυπώματα στη συνέχεια τον ενημέρωσε πότε θα είναι έτοιμη η νέα του αστυνομική ταυτότητα και πως θα ειδοποιηθεί με email.

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