Ζήνα Κουτσελίνη: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της νέας πρωινής εκπομπής της – Αυτοί θα είναι οι συνεργάτες της

Η Ζήνα Κουτσελίνη «μεταπηδά» στην πρωινή ζώνη την νέα τηλεοπτική σεζόν, ενώ θα την πλαισιώνουν έμπειροι συνεργάτες. Λίγες ώρες πριν κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για τη νέα της εκπομπή, η οποία θα λέγεται «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα».

«Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο, και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής. Ο χάρτης κάθε νέας μέρας τα χωράει όλα. Μας χωράει όλους. Τα καλύτερα πρωινά είναι αυτά που έρχονται, και θα τα φτιάχνουμε μαζί, με τον πρώτο καφέ», λέει στο τρέιλερ της νέας της εκπομπής η Ζήνα Κουτσελίνη.

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Τα πρόσωπα που θα πλαισιώνουν τη Ζήνα Κουτσελίνη στο νέο της τηλεοπτικό βήμα είναι οι: Γρηγόρης Γκουντάρας, Ανδρέας Ζωίτσας. Μελίνα Κάππη, Λιλή Πυράκη, Αλέξανδρος Καλαφάτης και ο Χρήστος Μοίρας που θα αναλάβει τη στήλη μαγειρικής του πρωινού.