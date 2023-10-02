Το Ναυάγιο – Δευτέρα (2/10): Η Ειρήνη και ο Απόστολος φτάνουν με ασφάλεια στα Χανιά

«Το Ναυάγιο» έρχεται με νέο συνταρακτικό επεισόδιο, όπου ο Βασίλης και η Ασημίνα φτάνουν στα Χανιά, λίγο πριν ο γάμος τους διαλυθεί, εξαιτίας ενός μεγάλου μυστικού.

Επεισόδιο 3 (Δευτέρα 2 Οκτωβρίου στις 22:50)

Η μητέρα του Πέτρου μαθαίνει για τον θάνατο του Γιάννη και προσπαθεί να το κρατήσει κρυφό, πείθοντας τον Πέτρο να μην παραδοθεί. Η Λίνα ψάχνει τρόπους να το σκάσει από το σπίτι της για να ταξιδέψει κρυφά στην Αθήνα και να κυνηγήσει το όνειρό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μάκης αντιλαμβάνεται τα οικονομικά προβλήματα του πατέρα του, αλλά δεν γνωρίζει πως η οικογένειά του χρωστά πολλά χρήματα στον πατέρα της Λίνας. Στα Χανιά φτάνει ένα ζευγάρι, ο Βασίλης και η Ασημίνα, των οποίων ο γάμος θα κλονιστεί από ένα μεγάλο μυστικό που κινδυνεύει να βγει στο φως όσο βρίσκονται στην Κρήτη.

Η Ειρήνη και ο Απόστολος φτάνουν με ασφάλεια στα Χανιά έχοντας γλιτώσει από τρομερή φουρτούνα. Είναι σίγουροι ότι πλέον θα ταξιδέψουν με ασφάλεια ως τον Πειραιά με το «Φοίνιξ». Δεν ξέρουν όμως ότι η μοίρα έχει άλλα σχέδια γι’ αυτούς και για δεκάδες ακόμα ανυποψίαστους επιβάτες του μοιραίου πλοίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Κασσελάκης είπε στις κάμερες να μη μπουν σε σπίτι πλημμυροπαθή και τελικά μπήκε δικό του συνεργείο

Διαψεύδει ο Παύλος Μαρινάκης ότι πήρε προαγωγή ο λιμενάρχης του Blue Horizon