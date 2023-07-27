Τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN – Η ανακοίνωση του καναλιού

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (26/07) έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού Open.

Άμεσα όσοι βρίσκονταν στο σταθμό απομακρύνθηκαν ενώ πραγματοποιήθηκε έλεγχος, κατά τον οποίο δεν εντοπίστηκε εκρηκτικό υλικό.

Η ανακοίνωση του OPEN

«Το βράδυ της Τετάρτης άγνωστοι τηλεφώνησαν στο τηλεοπτικό κανάλι Open, υποστηρίζοντας πως έχει τοποθετηθεί βόμβα στα γραφεία του σταθμού.

Η ομάδα ασφαλείας του σταθμού, που είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη σε 24ωρη βάση, μαζί με την αστυνομία και τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έκαναν την προβλεπόμενη διαδικασία εξονυχιστικού ελέγχου και δεν εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη. Για προληπτικούς λόγους και για την ασφάλεια των εργαζομένων έγινε εκκένωση του σταθμού σε λίγα λεπτά, και αποκλείστηκε πλήρως η γύρω περιοχή.

Η έρευνα που έγινε, για να εντοπιστεί το τηλεφώνημα, οδήγησε και σε μηνύσεις από τον σταθμό», αναφέρει η ανακοίνωση του σταθμού».

