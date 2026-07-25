Στο «μικροσκόπιο» επίθεση στον Ισίδωρο Ντογιάκο μετά τη σύλληψη Αιγύπτιου με χειροβομβίδα στην Αθήνα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του Αιγύπτιου που συνελήφθη στην Αθήνα έχοντας στην κατοχή του χειροβομβίδα, καθώς οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στρέφονται πλέον στο ενδεχόμενο να προετοιμαζόταν επίθεση εναντίον συγκεκριμένου προσώπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο τελικός στόχος να ήταν ο πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός Ισίδωρος Ντογιάκος, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την Ελληνική Αστυνομία.

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Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθείς φέρεται να είχε λάβει εντολή για την επίθεση από άτομο που βρίσκεται έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ τη χειροβομβίδα εκτιμάται ότι προμηθεύτηκε από Έλληνα συνεργό, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών.

Στο «μικροσκόπιο» περίπου 15 πιθανοί στόχοι

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν συνολικά περίπου 15 πρόσωπα που είχαν χαρακτηριστεί ως πιθανοί στόχοι επίθεσης. Ανάμεσά τους βρίσκεται και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός.

Μάλιστα, πληροφορίες του DEBATER αναφέρουν ότι περίπου μία εβδομάδα πριν από τη σύλληψη, υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν ενημερώσει τους εν δυνάμει στόχους να απομακρυνθούν προσωρινά από τις κατοικίες τους, ενώ είχαν ήδη ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από τα σπίτια τους.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αναζητούν τον Έλληνα συνεργό, αλλά και να επιχειρούν να εξακριβώσουν τον ακριβή σχεδιασμό της επίθεσης, καθώς και το εύρος του δικτύου που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.