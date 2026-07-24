Γιώργος Γρηγοριάδης και Ντόρα Κουτροκόη αποχαιρέτησαν το κοινό: «Ραντεβού στις 31 Αυγούστου»

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Ντόρα Κουτροκόη αποχαιρέτησαν το τηλεοπτικό κοινό της εκπομπής του Action 24 το πρωί της Παρασκευής (24 Ιουλίου). Οι δυο δημοσιογράφοι και παρουσιαστές έδωσαν ραντεβού για την επιστροφή τους στις 31 Αυγούστου, ευχαριστώντας τους τηλεθεατές.

«Σας αγαπάμε πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ που και φέτος ήσασταν εδώ μαζί μας» ανέφερε η Ντόρα Κουτροκόη, με τον Γιώργο Γρηγοριάδη να προσθέτει: «31 Αυγούστου θα είμαστε εδώ. Ευχαριστώ για το ταξίδι αυτό αυτή τη χρονιά», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Ντόρα Κουτροκόη.