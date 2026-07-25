Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα στην Αθήνα – Εμπλέκεται και κρατούμενος φυλακών

Στη σύλληψη ενός Αιγύπτιου, ο οποίος είχε στην κατοχή του μία χειροβομβίδα, προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής (24/7) αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε περιοχή της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο συλληφθείς φέρεται να παρέλαβε τη χειροβομβίδα ενεργώντας για λογαριασμό ενός άνδρα που κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα. Για την υπόθεση συνελήφθη και ο έγκλειστος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πού επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί η χειροβομβίδα, ούτε ποιος ήταν ο πιθανός στόχος της.