Συνελήφθη Αιγύπτιος με χειροβομβίδα στην Αθήνα – Εμπλέκεται και κρατούμενος φυλακών
Δεν έχει διευκρινιστεί πού επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί η χειροβομβίδα, ούτε ποιος ήταν ο πιθανός στόχος της
Στη σύλληψη ενός Αιγύπτιου, ο οποίος είχε στην κατοχή του μία χειροβομβίδα, προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής (24/7) αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε περιοχή της Αθήνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο συλληφθείς φέρεται να παρέλαβε τη χειροβομβίδα ενεργώντας για λογαριασμό ενός άνδρα που κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα. Για την υπόθεση συνελήφθη και ο έγκλειστος.
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πού επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί η χειροβομβίδα, ούτε ποιος ήταν ο πιθανός στόχος της.
πηγή στην Google
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