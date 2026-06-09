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«Γιατί ρε πατέρα»: Η «Καθεδρία» δεν έχει πει την τελευταία της λέξη – Απόψε στις 22:30

Όσα θα δούμε στο καινούριο επεισόδιο

«Γιατί ρε πατέρα»: Η «Καθεδρία» δεν έχει πει την τελευταία της λέξη – Απόψε στις 22:30
DEBATER NEWSROOM

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Γιατί Ρε Πατέρα;» έρχεται απόψε στις 22:30 με ολοκαίνουριο επεισόδιο που ετοιμάζεται να μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Νίκος, Φώντας, Βιβή και Μιχαήλος βρίσκονται δεμένοι και περιμένουν το χειρότερο. Πίσω απ’ όλα, κρύβεται τελικά η μυστηριώδης «Καθεδρία» και μία υπόθεση εκατομμυρίων, που έχει ήδη ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

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Οι σχέσεις όλων δοκιμάζονται, οι παρεξηγήσεις φουντώνουν και νέοι έρωτες παίρνουν απρόβλεπτη τροπή – με αποκορύφωμα τον Ρουκάκα που επιστρέφει αποφασισμένος στην Αντιγόνη για… πλατωνικό έρωτα.

Κι ενώ όλοι έχουν γίνει «μπουρδούκουλο», ένα είναι σίγουρο: η ιστορία με τα χρήματα μόλις ξεκίνησε και η «Καθεδρία» δεν έχει πει την τελευταία της λέξη.

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