Δέσποινα Καμπούρη: Αποχωρεί από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα – “Είναι πολύ δύσκολο το πρωινό ξύπνημα”

Την λήξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Λιάγκα ανακοίνωσε η Δέσποινα Καμπούρη, μετά από κοινού απόφαση της ίδιας με τον ΑΝΤ1.

Η Δέσποινα Καμπούρη έκανε γνωστό πως δεν πρόκειται να συνεχίσει την επόμενη σεζόν στην ίδια θέση, με την βασική αιτία, κατά την ίδια, να είναι το πρωινό ξύπνημα.

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«Εγώ δεν θα είμαι του χρόνου στο “Πρωινό”, το έχουμε συζητήσει με το κανάλι και έχει τελειώσει. Οπότε, δεν μπορώ να σου μιλήσω για περικοπές στο budget, δεν έχω μπει σε τέτοιες συζητήσεις», δηλώνει η Δέσποινα Καμπούρη στην κάμερα του Happy Day και τον Αλέξανδρο Ρούτα.

«Αυτό το πρωινό ξύπνημα είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν το περίμενα. Ήταν όμως μία πραγματικά πολύ ωραία χρονιά για μένα, ίσως από τις καλύτερες» είπε η δημοσιογράφος.

«Καλά τα λέει η Σίσσυ (Χρηστίδου). Η πιο ωραία ζώνη για να δουλεύει κάποιος στην τηλεόραση είναι το Σαββατοκύριακο» συνέχισε γελώντας, ενώ δήλωσε ανοιχτή στο ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα, μετά το πρόσφατο διαζύγιο της.