Ηράκλειο: Αποσωληνώθηκε ο 14χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με πατίνι – Τι λένε οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας του

Ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται από την Κρήτη καθώς αποσωληνώθηκε ο 14χρονος στο Ηράκλειο που είχε τραυματιστεί σε ατύχημα με πατίνι την περασμένη Κυριακή και είχε διασωληνωθεί στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Όπως ανέφερε στο creta24.gr, ο ανήλικος ανταποκρίνεται νευρολογικά γεγονός και οι γιατροί προχώρησαν στην αποσωλήνωση του κάτι που δημιουργεί μεγάλη αισιοδοξία.

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Την ίδια ώρα σταθερή παραμένει η κατάσταση του 16χρονου, ο οποίος επίσης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό ποδήλατο, αφού το παιδί είχε πέσει από γέφυρα στο Ροδάκινο του δήμου Αγίου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, ο ανήλικος που δεν χρειάστηκε να διασωληνωθεί, παρουσιάζει σταθερή εικόνα, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.