Έχασε τη ζωή του ένας 75χρονος στη Λέσβο, ο οποίος ενώ πήγαινε να πάρει τον πρωινό του καφέ, δέχθηκε επίθεση από άλογο.

Ειδικότερα, ο ηλικιωμένος άφησε σήμερα, Πέμπτη (18/06) την τελευταία του πνοή, στις 05:00 τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, ο οποίος νοσηλευόταν μετά το σοβαρό περιστατικό, αφού τα τραύματά του από το χτύπημα του αλόγου ήταν εκτεταμένα.

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Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (16/06) το πρωί, όταν ο 75χρονος βγήκε για να πάει να αγοράσει καφέ. Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες από τις οποίες δέχθηκε το χτύπημα από το άλογο, το οποίο τον τραυμάτισε σοβαρά.

Ο 75χρονος μετά το περιστατικό μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη, όμως ήταν ιδιαίτερα σοβαρή η κατάσταση της υγείας το.

Ο ηλικιωμένος παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα τραύματα του και λίγες ημέρες αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από την Αστυνομία.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του 75χρονου.