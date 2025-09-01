Τατιάνα Στεφανίδου: Επέστρεψε μετά από ένα χρόνο απουσίας – «Θα μας βλέπετε εδώ, αυτή την ώρα»

Μετά από ένα χρόνο απουσίας η Τατιάνα Στεφανίδου επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Η λαμπερή παρουσιάστρια φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα είπε την πρώτη καλησπέρα στο κοινό πιο ανανεωμένη από ποτέ.

Αφού έπεσαν οι τίτλοι αρχής η Τατιάνα Στεφανίδου ανέφερε: «Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο Power Talk, την νέα καθημερινή εκπομπή του ΣΚΑΪ. Θα μας βλέπετε εδώ, αυτήν την ώρα, κάθε μέρα και θα παραδίδουμε στο δελτίο ειδήσεων τη σκυτάλη. Φιλοδοξούμε να φέρουμε τη δική σας φωνή στο επίκεντρο. Αυτό που θέλουμε πραγματικά είναι να φιλοξενούμε, όχι μόνο τις απόψεις των δημοσιογράφων, των πολιτικών, των ειδικών, αλλά και του απλού πολίτη».

«Σαν τους πολίτες που είναι σήμερα εδώ στο στούντιο κοντά μας. Ξέρετε, κάτι που κάνετε καθημερινά στο διαδίκτυο, οι εποχές έχουν αλλάξει, ο καθένας που βρίσκεται εδώ μπορεί ανά πάσα, 24 ώρες το 24ωρο, να αφήσει το σχόλιο του και να πει την άποψη του ελεύθερα και δημόσια. Ακόμα και μες στη νύχτα να ανεβάσει ένα άρθρο στο Facebook, να κάνει ένα σχόλιο κάτω από μια ανάρτηση, να μπει σε ένα σάιτ και να σχολιάσει ένα θέμα. Μπορεί, λοιπόν, να το κάνει αυτό η τηλεόραση; Μπορεί να αφουγκραστεί; Μπορεί να ακούσει τον κόσμο και να κάνει διάλογο μαζί του;», σημείωσε.

Στη συνέχεια η Τατιάνα Στεφανίδου υποδέχθηκε στο πλατό του «Power Talk» τους τρεις βασικούς συνεργάτες της. Πρόκειται για τον Παναγιώτη Σουρέλη, την Άρια Καλύβα και τον Γιάννη Μακρυγιάννη που θα βρίσκονται καθημερινά στο πλατό της εκπομπής.