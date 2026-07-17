Νάκυ Αγαθού: Πέθανε η γνωστή πρώην παρουσιάστρια της ΕΡΤ

Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από την ζωή η πρώην παρουσιάστρια της ΕΡΤ Νάκυ Αγαθού που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στα πρώτα δύσκολα χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης.

Η Νάκυ Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανάρτηση που έκανε ο Τάκης Σαγιώρ την Παρασκευή στο Facebook εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της παρουσιάστριας: «Είμαι συντετριμμένος! Έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο μια πραγματική κυρία, μια από τις καλύτερες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμένη αξιοπρεπής γυναίκα, συμμαθήτρια μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή φίλη μου. Νάκυ Αγάθου καλό σου ταξίδι στο φως, θα μου λείψεις πολύ».

Ποια ήταν η Νάκυ Αγαθού

Εγγονή του Κερκυραίου βουλευτή Αχιλλέα Αγάθου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Εκεί ξεκίνησε και τη σταδιοδρομία της στην εκφώνηση, το 1964 όταν δούλεψε ως παρουσιάστρια εκπομπών- εκφωνήτρια στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Κέρκυρας, του ΕΙΡ. Από την Κέρκυρα μετακόμισε στην Αθήνα για να δουλέψει στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και το 1966 επελέγη για παρουσιάστρια του τηλεοπτικού προγράμματος που είχε μόλις ξεκινήσει. Η σταδιοδρομία της ως εκφωνήτρια – παρουσιάστρια της τηλεόρασης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα ορθοφωνίας σε δραματική σχολή προκειμένου να βελτιώσει την εκφορά του λόγου της, εξαφανίζοντας το χαρακτηριστικό κερκυραϊκό ιδίωμα. Το 1969 είχε γίνει ήδη αγαπημένη του τηλεοπτικού κοινού, όπως αποδείχθηκε και από τον διαγωνισμό που οργάνωσε η «Ελληνική Εταιρεία Προγραμμάτων Τηλεόρασης», στον οποίο η Νάκη Αγάθου κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία για την καλύτερη Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια.

Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρρυ Κλυνν.

Έκτοτε και μέχρι το 1988 όταν αποσύρθηκε από την παρουσίαση προγράμματος, ήταν πάντα μια από τις πιο δημοφιλείς και αγαπητές τηλεπαρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης με πλήθος προσωπικών θαυμαστών.

Στις εκλογές του 1996 κατέβηκε υποψήφια με την Πολιτική Άνοιξη στην Α΄ Αθηνών λαμβάνοντας 1.137 ψήφους.