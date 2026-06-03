Η εκπομπή που «κλειδώνει» στον ΣΚΑΪ, με νέο project ο Τάσος Δούσης, τι συμβαίνει με το Big Brother, εκτός OPEN ο Κωνσταντάρας;

Α.Δ.

To «τηλεοπτικό θερμόμετρο» είναι και σήμερα στη θέση του και είναι πλούσιο σε τηλεοπτικές ειδήσεις.

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Σε τροχιά ριζικών αλλαγών το OPEN: Οι ανατροπές με Μαλέσκου – Κωνσταντάρα

Σε πλήρη αναδιάρθρωση του τηλεοπτικού του προγράμματος προχωρά το OPEN, με τις ισορροπίες ανάμεσα στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία να ανατρέπονται.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Κατσαρίδη, ο σταθμός βρίσκεται σε φάση σημαντικών ανακατατάξεων, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τα συμβόλαια των κεντρικών παρουσιαστών.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος, παρά τον αρχικό σχεδιασμό που τον ήθελε να αναλαμβάνει δική του εκπομπή μετά το Πάσχα, φαίνεται πως οδηγείται εκτός σταθμού.

Αυτή τη στιγμή, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για μια κοινή συναινέσει λύση ή τροποποίηση του συμβολαίου του. Στον αντίποδα, η Ιωάννα Μαλέσκου διατηρεί τη θέση της στο δυναμικό του OPEN, αποτελώντας ένα από τα πρόσωπα στα οποία ποντάρει το κανάλι.

Ο αρχικός σχεδιασμός του διευθυντή εκπομπών, Θέμη Μάλλη, για ενίσχυση της ψυχαγωγικής ζώνης φαίνεται πως ανατράπηκε λόγω αιφνίδιας μείωσης του προϋπολογισμού.

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Κοκλώνης, στενός συνεργάτης του Θέμη Μάλλη, δεν διαθέτει πλέον τον απαιτούμενο ζωτικό χώρο για την υλοποίηση δικών του παραγωγών ή εκπομπών στο κανάλι στην παρούσα φάση.

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Τι συμβαίνει τελικά με το Big Brother;

Παρά την έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών που θέλει το Big Brother να επιστρέφει άμεσα στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, τα δεδομένα δείχνουν πως η υλοποίηση του project μετατίθεται για το μέλλον.

Ο σταθμός του Φαλήρου φαίνεται πως επιλέγει τη στάση αναμονής, εξετάζοντας προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις του στη σκακιέρα της τηλεθέασης.

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Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο ΣΚΑΪ διατηρεί τα δικαιώματα του format για ακόμη έναν χρόνο. Η συγκεκριμένη συμβατική ελευθερία επιτρέπει στα στελέχη του καναλιού να καθυστερήσουν τη λήψη οριστικών αποφάσεων, χωρίς την πίεση του χρόνου.

Η επιστροφή του reality το ερχόμενο φθινόπωρο θεωρείται σχεδόν απίθανη. Οι τελικές συζητήσεις για το αν θα ενεργοποιηθεί εκ νέου το project μεταφέρονται για το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν, δηλαδή στις αρχές του 2027, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η χωρητικότητα του προγράμματος.

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Καταλυτικό ρόλο στην τύχη του Big Brother αναμένεται να διαδραματίσει το μέλλον του Survivor. Οι οριστικές αποφάσεις της διοίκησης για την πορεία του reality επιβίωσης θα αποτελέσουν τον οδηγό που θα καθορίσει αν υπάρχει ανάγκη και χώρος για την επιστροφή του «Μεγάλου Αδελφού».

ΣΚΑΪ: Ψήφος εμπιστοσύνης στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

Σταθερός στη δομή και τα πρόσωπα που στελεχώνουν την πρωινή ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου παραμένει ο ΣΚΑΪ για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

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Η διοίκηση του σταθμού επιλέγει να διατηρήσει αναλλοίωτη μια επιτυχημένη συνταγή, επιβραβεύοντας τις τρέχουσες συνεργασίες της με ορίζοντα το μέλλον.

Κεντρικό σημείο του σχεδιασμού αποτελεί η επικείμενη επέκταση της συνεργασίας με τους παρουσιαστές της εκπομπής «Οι Δεκατιανοί».

Πρόθεση του καναλιού του Φαλήρου είναι να οριστικοποιήσει μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα τις τυπικές λεπτομέρειες για την υπογραφή των νέων συμβολαίων των δύο δημοσιογράφων.

Τάσος Δούσης: Με νέα εκπομπή στο OPEN;

Σε τροχιά ανανέωσης της μακροχρόνιας συνεργασίας τους βρίσκονται ο Τάσος Δούσης και ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναμικό του καναλιού τον Νοέμβριο του 2019, συμπληρώνει ήδη επτά χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οδεύει ολοταχώς προς την 8η τηλεοπτική του σεζόν. @tasosdousis / Instagram

Πέρα από τη δεδομένη συνέχεια της ταξιδιωτικής του εκπομπής, ο Τάσος Δούσης σχεδιάζει το επόμενο τηλεοπτικό του βήμα. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο δημοσιογράφος κατέθεσε ολοκληρωμένο πιλότο στους ιθύνοντες του σταθμού για ένα νέο, εβδομαδιαίο project.

Πρόκειται για μια εκπομπή σχολιασμού της επικαιρότητας, η οποία θα συνδυάζει τον αιχμηρό λόγο με έντονα στοιχεία σάτιρας και χιούμορ.

Αν και η πρόταση έχει παραδοθεί επίσημα, οι δύο πλευρές βρίσκονται ακόμα σε στάδιο διερευνητικών συζητήσεων, χωρίς να έχει ληφθεί η τελική απόφαση για την έγκρισή της.

Αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχνάτε ό,τι κάνετε, να το κάνετε καλά!