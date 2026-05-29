Πρόωρο τέλος για το «Real View» του OPEN – Η σημερινή εκπομπή θα είναι και η τελευταία

Οριστικό τέλος φαίνεται πως μπαίνει στην εκπομπή «Real View» του OPEN, καθώς οι συντελεστές ενημερώθηκαν και επίσημα ότι η σημερινή εκπομπή της Παρασκευής 29 Μαΐου θα είναι και η τελευταία. Το παρασκήνιο γύρω από αυτή την απόφαση ήταν έντονο τις τελευταίες ώρες, με το κλίμα στους διαδρόμους του σταθμού να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.

Αρχικά, είχε σταλεί ένα εσωτερικό email προς όλα τα τεχνικά τμήματα του καναλιού, όπως το μοντάζ και τα εξωτερικά συνεργεία, το οποίο ενημέρωνε για τη διακοπή, όμως αποσύρθηκε λίγο αργότερα προκαλώντας αναστάτωση.

Τελικά, αργά το βράδυ, εστάλη νέο ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαίωσε οριστικά και αμετάκλητα την ολοκλήρωση του project.

Οι άνθρωποι της παραγωγής και οι παρουσιάστριες ενημερώθηκαν ότι πρέπει να προετοιμάσουν την τελευταία τους live εμφάνιση, κατά την οποία θα αποχαιρετήσουν το τηλεοπτικό κοινό.

Στο τιμόνι της εκπομπής βρισκόταν μια δυναμική γυναικεία ομάδα, αποτελούμενη από τη Σοφία Μουτίδου, την Έλενα Χριστοπούλου, την Ελίνα Παπίλα και τη Δάφνη Καραβοκύρη, οι οποίες καλούνται τώρα να ρίξουν πρόωρα αυλαία μετά από μια ομολογουμένως δύσκολη και απαιτητική τηλεοπτική σεζόν.

Η αλήθεια είναι ότι το «Real View» αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ήδη από το ξεκίνημά του, καθώς τα ποσοστά τηλεθέασης παρέμεναν σταθερά σε χαμηλά επίπεδα. Στην προσπάθειά του να σώσει την κατάσταση, το κανάλι άλλαξε τη συχνότητα προβολής της εκπομπής, μεταφέροντάς την από τη βραδινή ζώνη στη μεσημεριανή, όμως αυτή η κίνηση

δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι χαμηλές πτήσεις στους πίνακες της τηλεθέασης προβλημάτισαν έντονα τη διοίκηση του OPEN, και τα σενάρια για ένα πρόωρο τέλος κυκλοφορούσαν εδώ και αρκετό καιρό στους δημοσιογραφικούς κύκλους.

Το θέμα της πιθανής διακοπής είχε συζητηθεί ανοιχτά, με τις ίδιες τις παρουσιάστριες να έχουν κάνει κατά καιρούς σχετικά σχόλια στον αέρα.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από όλη την ομάδα, τα νούμερα τηλεθέασης δεν δικαίωσαν το project σε καμία από τις ζώνες που δοκιμάστηκε, οδηγώντας τον σταθμό στην απόφαση να ολοκληρώσει την εκπομπή σήμερα, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο που αποδείχθηκε γεμάτος προκλήσεις.