Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Τα γενέθλια on air και η συγκίνηση στο πλατό (Βίντεο)

Με διάχυτο ενθουσιασμό, αυθόρμητα πειράγματα και έντονα συναισθηματική ατμόσφαιρα ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης η εκπομπή «Στούντιο 4» στην κρατική τηλεόραση.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος καλωσόρισαν τους τηλεθεατές σε μια ξεχωριστή για εκείνους ημέρα, καθώς η παρουσιάστρια γιόρταζε τα γενέθλιά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα πρώτα λεπτά της μετάδοσης, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου δεν έκρυψε την ανεβασμένη της διάθεση, με τον συμπαρουσιαστή της να αποκαλύπτει άμεσα στο κοινό την αιτία της χαρούμενης διάθεσης που επικρατούσε στο πλατό.

«Εμείς γιορτάζουμε σήμερα, γι’ αυτό γίνεται αυτό όλο», δήλωσε αρχικά η παρουσιάστρια, με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να σχολιάζει αμέσως μετά, «εσύ είπες ότι δεν θα το πούμε».

«Δεν θα το πούμε, αλλά με τόσον ενθουσιασμό, κάπως πρέπει να το εξηγήσω», ανταπάντησε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, δίνοντας την πάσα για την επίσημη αποκάλυψη.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τις ευχές που δέχθηκε, ενώ η ροή της εκπομπής συνεχίστηκε με αρκετές δόσεις χιούμορ.

Μάλιστα, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, θέλοντας να ελαφρύνει τη συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, σχολίασε χαριτολογώντας για την ηλικία της συνεργάτιδάς του: «Δεν λέμε ηλικίες, πολύ μικρότερη από μένα!»