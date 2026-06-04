Υπό έλεγχο η φωτιά στο άλσος Βεΐκου – Εικόνες από την επιχείρηση της Πυροσβεστικής (βίντεο+εικόνα)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6) όταν ξέσπασε φωτιά στα όρια τους άλσους Βεΐκου στην καρδιά της Αθήνας προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 οχήματα με 47 πυροσβέστες μαζί με δύο ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές. Από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο συνδράμοντας στον γρήγορο έλεγχο της πυρκαγιάς

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Όπως αναφέρουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η φωτιά καίει ξερά χόρτα με την πυροσβεστική να αναφέρει ότι την έθεσε υπό έλεγχο λίγο μετά τις μία το μεσημέρι. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φιλοθέη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 4, 2026

Η τροχαία ανακοίνωσε ότι διενεργούνται εκτροπές κυκλοφορίας στα παρακάτω σημεία:

-Λ. Καποδιστρίου έξοδος προς Λ. ΒεΪκου ρεύμα προς Πεύκη

-Λ. Βείκου έξοδος προς Λ. Καποδιστρίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαλάνδρι

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