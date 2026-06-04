Φωκίδα: Χειροπέδες σε άνδρα για πυρκαγιά από αμέλεια

Άμεση ήταν η αντίδραση των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη (03/06), στις 11:13 το πρωί, σε αγροτική και δασική έκταση στη θέση «Λάζαρι» της Αγίας Ευθυμίας, στον Δήμο Δελφών της Φωκίδας.

Κατά την προανακριτική διαδικασία διαπιστώθηκε ότι η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια ημεδαπού πολίτη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό.

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Με την ολοκλήρωση της έρευνας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του υπαίτιου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για το αδίκημα του εμπρησμού από αμέλεια. Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Άμφισσας, η οποία παρείχε τις απαραίτητες εισαγγελικές κατευθύνσεις σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.

Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.074,22 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 3 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 384 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 353.212,585 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 66 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.